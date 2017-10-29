  • ترقب وانتظار لفرصة المشاركة في مباراة لكرة القدم الأمريكية. تصوير:غاري فاسكويز ـ أ ف ب
  • سيلفي مع البحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سباحة في الهواء من أجل المنافسة على التقاط الكرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة. تصوير:بيني سيو ـ أ ف ب
  • يسد مخمصته في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • متعة الماء – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تشكيل بالمظلات لحظة غروب الشمس فوق مطار هنان في مقاطعة ووهان الصينية. تصوير: أ ف ب
  • مجسم للمنتج الهوليوودي هارفي وينستين المتهم بالتحرش بالنجمات قبل حرقه في أدنبرة في تقليد سنوي يشمل الأشخاص سيئي السمعة. تصوير: بن ستاندال ـ أ ف ب
  • لوحة جمالية بمراكب السباق في احتفال سنوي على ضفاف نهر في كمبوديا. تصوير: ماكر ميسا ـ إي بي إيه
  • برفقة الموبايل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة على سقف خيمة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • في سوق مسافي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يحصي خسائر منزله المتنقل في ولاية فلوريدا الأمريكية جرّاء إعصار إيرما. (أ ف ب)
  • سائقو التوك توك في مدينة كولومبا السيرلانكية يستنزفون القوة العاملة التي يحتاجها النمو الاقتصادي. (أ ف ب)
  • لكل دراجته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يحصل على عينات من شوال حبوب البن في مخزن للمشترين في منطقة سيوداد بوليفار في كولومبيا. (أ ف ب)
  • تهالكت وشوهت ما حولها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نزهة شاطئية – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • التقاطة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لا عمر للهمة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مدرب فريق أبويل القبرصي دونيس في مؤتمر صحافي ـ دورتموند. تصوير: فريدمان فوجيل ـ إي بي أيه
  • من سباق اليخت العالمي في كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. تصوير: نيك بوثما ـ إي بي أيه
  • لاعبو نابولي في حصة تدريبية. تصوير: كارلو هيرمان ـ أ ف ب
  • فضول للاكتشاف – مسافي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تشويه – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مخالفة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • من جلسات المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • قطيع غزلان وسط الطبيعة بالقرب من ريبون شمال إنجلترا. تصوير: ليندسي برنابي ـ أ ف ب
  • ابتسامة أمريكية من الممثلة داكوتا فانينغ لدى مشاركتها في مهرجان روما السينمائي ـ إيطاليا. تصوير: كلاوديو أونوراتي ـ اي بي إيه