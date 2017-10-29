- ترقب وانتظار لفرصة المشاركة في مباراة لكرة القدم الأمريكية. تصوير:غاري فاسكويز ـ أ ف ب
- سيلفي مع البحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سباحة في الهواء من أجل المنافسة على التقاط الكرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة. تصوير:بيني سيو ـ أ ف ب
- يسد مخمصته في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- متعة الماء – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تشكيل بالمظلات لحظة غروب الشمس فوق مطار هنان في مقاطعة ووهان الصينية. تصوير: أ ف ب
- مجسم للمنتج الهوليوودي هارفي وينستين المتهم بالتحرش بالنجمات قبل حرقه في أدنبرة في تقليد سنوي يشمل الأشخاص سيئي السمعة. تصوير: بن ستاندال ـ أ ف ب
- لوحة جمالية بمراكب السباق في احتفال سنوي على ضفاف نهر في كمبوديا. تصوير: ماكر ميسا ـ إي بي إيه
- برفقة الموبايل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة على سقف خيمة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- في سوق مسافي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يحصي خسائر منزله المتنقل في ولاية فلوريدا الأمريكية جرّاء إعصار إيرما. (أ ف ب)
- سائقو التوك توك في مدينة كولومبا السيرلانكية يستنزفون القوة العاملة التي يحتاجها النمو الاقتصادي. (أ ف ب)
- لكل دراجته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحصل على عينات من شوال حبوب البن في مخزن للمشترين في منطقة سيوداد بوليفار في كولومبيا. (أ ف ب)
- تهالكت وشوهت ما حولها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نزهة شاطئية – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- التقاطة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لا عمر للهمة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مدرب فريق أبويل القبرصي دونيس في مؤتمر صحافي ـ دورتموند. تصوير: فريدمان فوجيل ـ إي بي أيه
- من سباق اليخت العالمي في كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. تصوير: نيك بوثما ـ إي بي أيه
- لاعبو نابولي في حصة تدريبية. تصوير: كارلو هيرمان ـ أ ف ب
- فضول للاكتشاف – مسافي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تشويه – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حمولة زائدة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- من جلسات المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- قطيع غزلان وسط الطبيعة بالقرب من ريبون شمال إنجلترا. تصوير: ليندسي برنابي ـ أ ف ب
- ابتسامة أمريكية من الممثلة داكوتا فانينغ لدى مشاركتها في مهرجان روما السينمائي ـ إيطاليا. تصوير: كلاوديو أونوراتي ـ اي بي إيه