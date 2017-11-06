- مرح على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صورة للذكرى مع لوحة في متحف الفن المعاصر في جاكرتا. تصوير: جوه تشاي هين ـ أ ف ب
- المطربة الأمريكية كاتي بيري في حفل نظم في لوس أنجلوس. تصوير: كيفن وينتر ـ أ ف ب
- عمل إبداعي للشخصية الكرتونية دونالد داك التي تتفوق على ميكي ماوس في الشعبية لدى الألمان. برلين. تصوير: جون ماكدوغال ـ أ ف ب
- يلهون على طريقتهم – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حمولة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو واستكشاف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عرقلة للسير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حائك يصلح ملابس في حانوت في أحد شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك وسط توقعات بوصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة العام الجاري. «إي بي ايه».
- عمال في موقع بناء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسط توقعات بنمو الناتج المحلي 5.26 في المئة العام المقبل. «إي بي ايه».
- موظف بنك في ولاية اسام الهندية يعد عملات من فئتي 500 و1000 روبية وسط نتائج محبطة عن عدم فاعلية العملات الجديدة في وقف التهرب الضريبي. «أ ف ب».
- تواصل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مجازفة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في معرض توظيف جامعة أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقاء الأصدقاء – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة عائلية على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتظار – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رحلة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تدريب على لعب الكرة بالرأس في تدريبات منتخب هولندا في كاتويجك. تصوير: ريمكو دي وال ـ إي بي أيه
- حارس مرمى إنجلترا جو هارت يجفف قفازاته في حصة تدريبية في بورتون. تصوير: بول إليس ـ أ ف ب
- إصرار على المخالفة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مطاردة بحرية لإرجاع بجعة إلى بيتها الشتوي في حديقة حيوان ليبرك ـ التشيك. تصوير: ديفيد كيرني ـ رويترز
- زوجات مزارعين بالزي البافاري التقليدي يشاركن في مهرجان سنوي للحيوانات. تصوير: ميشيل بالدر ـ رويترز
- زهرتان وزهرة لوتس مضاءة احتفاء باكتمال القمر في تايلاند. تصوير: روبرتو شميدت ـ أ ف ب
- إطلالة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- همة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سائبة على الطريق – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- اجتماع طيور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- أصحاب السيارات والدراجات النارية يصطفون في طابور طويل للحصول على الغازولين في أحد أحياء العاصمة السيرلانكية كولومبو. «إي بي ايه»