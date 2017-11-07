  • مرح على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صورة للذكرى مع لوحة في متحف الفن المعاصر في جاكرتا. تصوير: جوه تشاي هين ـ أ ف ب
  • المطربة الأمريكية كاتي بيري في حفل نظم في لوس أنجلوس. تصوير: كيفن وينتر ـ أ ف ب
  • عمل إبداعي للشخصية الكرتونية دونالد داك التي تتفوق على ميكي ماوس في الشعبية لدى الألمان. برلين. تصوير: جون ماكدوغال ـ أ ف ب
  • يلهون على طريقتهم – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمولة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو واستكشاف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عرقلة للسير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • حائك يصلح ملابس في حانوت في أحد شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك وسط توقعات بوصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة العام الجاري. «إي بي ايه».
  • عمال في موقع بناء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسط توقعات بنمو الناتج المحلي 5.26 في المئة العام المقبل. «إي بي ايه».
  • موظف بنك في ولاية اسام الهندية يعد عملات من فئتي 500 و1000 روبية وسط نتائج محبطة عن عدم فاعلية العملات الجديدة في وقف التهرب الضريبي. «أ ف ب».
  • تواصل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مجازفة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • في معرض توظيف جامعة أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لقاء الأصدقاء – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نزهة عائلية على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انتظار – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رحلة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تدريب على لعب الكرة بالرأس في تدريبات منتخب هولندا في كاتويجك. تصوير: ريمكو دي وال ـ إي بي أيه
  • حارس مرمى إنجلترا جو هارت يجفف قفازاته في حصة تدريبية في بورتون. تصوير: بول إليس ـ أ ف ب
  • إصرار على المخالفة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مطاردة بحرية لإرجاع بجعة إلى بيتها الشتوي في حديقة حيوان ليبرك ـ التشيك. تصوير: ديفيد كيرني ـ رويترز
  • زوجات مزارعين بالزي البافاري التقليدي يشاركن في مهرجان سنوي للحيوانات. تصوير: ميشيل بالدر ـ رويترز
  • زهرتان وزهرة لوتس مضاءة احتفاء باكتمال القمر في تايلاند. تصوير: روبرتو شميدت ـ أ ف ب
  • إطلالة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • همة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سائبة على الطريق – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • اجتماع طيور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • أصحاب السيارات والدراجات النارية يصطفون في طابور طويل للحصول على الغازولين في أحد أحياء العاصمة السيرلانكية كولومبو. «إي بي ايه»