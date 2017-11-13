- تحضيرات على قدم وساق لكأس العالم للتزلج في ويسلا ـ بولندا. تصوير: أندرزغ غريجيل ـ إي بي أيه
- الكورية كيم تسدد الكرة على الحفرة السادسة في جولة نادي تيبورن للغولف. تصوير: سام غرينوود ـ أ ف ب
- حكاية زمن في سوق القطارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عمل فني بالألوان والأنوار في مهرجان للضوء تشهده مدينة دورهام البريطانية. تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب
- محاكاة بين الصغيرة والكلب في تجمع للحيوانات الأليفة في ليبزيج – ألمانيا. (تصوير: سباستيان ولناو – أ ف ب)
- تصميم من الشوكولاتة في عرض أزياء بمناسبة مهرجان الطهي في بيروت. (تصوير: جوزيف عيد – أ ف ب)
- استراحة طيور – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مع التراث – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سيارة مرصعة في معرض دبي للسيارات – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع سعف النخيل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تجربة تراثية استثنائية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- متابعة طفولية لأعمال تراثية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينقل شحنة قش على متن قارب في نهر وسط إقليم كشمير. (تصوير: رويترز)
- مجازفة خطرة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- أول مساء لجسر التسامح – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تجربة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لوحة رسمها الغروب – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تمثال ثلجي أبدعه جارين جاكسون في معرض تشهده أدنبرة – اسكتلندا. تصوير: أندي بوكانان – أ ف ب
- نظرة إلى عمل فني في معرض ساتشي وسط لندن. تصوير: تولغا أكمن ـ أ ف ب
- لمسات نهائية يضعها نحات مجري على تمثال مبتكر في أحد شوارع فيينا. تصوير: جو كلامار ـ أ ف ب
- مع الصقور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استعراضات من معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تشويه للمنظر العام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- في حاجته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لوحات فنية في معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يدفع عربة محملة بالبضائع في منطقة تجارية وسط العاصمة الأسترالية سيدني. (رويترز)
- حمولة زائدة – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عمال في موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. (إي بي أيه)
- عاملة صينية تغلف ثمار محصول الملفوف في سوق للجملة في مدينة ليانيانجي. (رويترز)
- استعراضات من معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية