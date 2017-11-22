- تلوث بيئي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بهجة الكريسماس في بانكوك. (تصوير: شثيت براونجميتا – رويترز)
- استعداد للقتال في حوض سمك في بانكوك. (تصوير: ليليان سوانرومبا – أ ف ب)
- زحام بين بشر وحمام أمام القصر الملكي في بنوم بنه – فيتنام. (تصوير: تانج تشين – أ ف ب)
- رحلة مدرسية – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تعمل في حقل قرب موقع بركان في جزيرة بالي الإندونيسية. تصوير: سوني تامبلينكا ـ أ ف ب
- يشترى فواكه من سوق وسط العاصمة الصينية بكين. تصوير: نيكولاس عصفوري ـ أ ف ب
- يحملون أجهزة تلفاز وسط ازدحام العشرات داخل متجر بمناسبة تخفيضات الجمعة السوداء في ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: إ ب أ
- صاد رزقه – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لحظة مع الشاطئ – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سقطت ولم تلقَ معين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ملصق لأول خبز يصنع من الحشرات في مخبز فنلندي. تصوير: أتيلا كسر ـ رويترز
- قيادة في الهواء الطلق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تحتاج إلى صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نظرة ترقب من ذئبين رماديين في متنزه سان كروا – رودس بفرنسا. (تصوير: جان كريستوف ـ أ ف ب)
- محاولة لتجريب تطبيق ذكي جديد على لوحة لبيكاسو في متحف ألبرتينا – فيينا. (تصوير: جوي كلامار – أ ف ب)
- نجمة بوليوود فيديا بالان في جلسة تصوير بمناسبة عرض فيلم كوميدي في مومباي. (تصوير: أ ف ب)
- استراحة بعد المدرسة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتعاش – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- في الظل – عجمان. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- ترقّب بهدوء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لعب وتركيز – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعملان في مصنع لأسلاك الفولاذ في بكين ـ الصين. تصوير: رويترز
- يركبان ألواح طاقة شمسية في إقليم شاندونغ الصيني. تصوير: رويترز
- محل حلاقة في الشارع وسط العاصمة الصينية بكين. تصوير: فريد دوفور ـ أ ف ب
- استراحة وتحليق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لوحة في المكان الخاطئ ـ أم القيوين. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- مرح مع الطير – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة وتركيز في العمل – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عقوبة المهارة في مباراة كارباكا أغدام وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا. تصوير: ديفيد مدزيناريشفيلي ـ رويترز