  • تلوث بيئي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • بهجة الكريسماس في بانكوك. (تصوير: شثيت براونجميتا – رويترز)
  • استعداد للقتال في حوض سمك في بانكوك. (تصوير: ليليان سوانرومبا – أ ف ب)
  • زحام بين بشر وحمام أمام القصر الملكي في بنوم بنه – فيتنام. (تصوير: تانج تشين – أ ف ب)
  • رحلة مدرسية – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تعمل في حقل قرب موقع بركان في جزيرة بالي الإندونيسية. تصوير: سوني تامبلينكا ـ أ ف ب
  • يشترى فواكه من سوق وسط العاصمة الصينية بكين. تصوير: نيكولاس عصفوري ـ أ ف ب
  • يحملون أجهزة تلفاز وسط ازدحام العشرات داخل متجر بمناسبة تخفيضات الجمعة السوداء في ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: إ ب أ
  • صاد رزقه – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظة مع الشاطئ – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سقطت ولم تلقَ معين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ملصق لأول خبز يصنع من الحشرات في مخبز فنلندي. تصوير: أتيلا كسر ـ رويترز
  • قيادة في الهواء الطلق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تحتاج إلى صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نظرة ترقب من ذئبين رماديين في متنزه سان كروا – رودس بفرنسا. (تصوير: جان كريستوف ـ أ ف ب)
  • محاولة لتجريب تطبيق ذكي جديد على لوحة لبيكاسو في متحف ألبرتينا – فيينا. (تصوير: جوي كلامار – أ ف ب)
  • نجمة بوليوود فيديا بالان في جلسة تصوير بمناسبة عرض فيلم كوميدي في مومباي. (تصوير: أ ف ب)
  • استراحة بعد المدرسة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انتعاش – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • في الظل – عجمان. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
  • ترقّب بهدوء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لعب وتركيز – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعملان في مصنع لأسلاك الفولاذ في بكين ـ الصين. تصوير: رويترز
  • يركبان ألواح طاقة شمسية في إقليم شاندونغ الصيني. تصوير: رويترز
  • محل حلاقة في الشارع وسط العاصمة الصينية بكين. تصوير: فريد دوفور ـ أ ف ب
  • استراحة وتحليق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لوحة في المكان الخاطئ ـ أم القيوين. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
  • مرح مع الطير – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة وتركيز في العمل – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عقوبة المهارة في مباراة كارباكا أغدام وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا. تصوير: ديفيد مدزيناريشفيلي ـ رويترز