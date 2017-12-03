- مسيرة مائية احتفاء باليوم الوطني الـ 46 في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الرسام الصغير – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو على رمال الشاطئ – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- في انتظار المساعدة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لوحة للفنانة المكسيكية الشهيرة الراحلة فريدا في معرض تشهده بوزنان ـ بولندا. تصوير: جانيك سكارزنسكي ـ أ ف ب
- يشارك بدجاجته في مسابقة للطيور تنظم في تيلفورد – بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف – أ ف ب)
- رقصة لـ «لاستقرار السياسي» أمام أحد معابد أنكور في كمبوديا. تصوير شارلي تو ـ أ ف ب
- هدوء وسكينة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رحلة على الرمال في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مع طائرها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يجفف محصول صيد الأسماك قرب الشاطئ في مدينة مبومباي ـ الهند. أ ف ب
- يعملون على لَحم قضبان الحديد في موقع إنشائي وسط إقليم جانغسو ـ الصين. رويترز
- نزهة في أعلى جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جلسة صغيرة – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مشاركة جماعية في الاحتفالات باليوم الوطني – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يشاركون في احتفال اليوم الوطني في بحيرة خالد في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يبحر احتفاءً باليوم الوطني في مسيرة مائية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تسبقه بخطوة في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة جماعية – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- بلون الورد – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يشارك في احتفالات اليوم الوطني – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- درس في أصالة الماضي وجمال الموروث ضمن مناشط مهرجان زايد التراثي في الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نظرات فضولية لا تخيفها أنياب الوحش في معرض للكوميك تنظمه طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
- نزهة في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وصلة غنائية في مهرجان لموسيقى الروك تشهده مونتفيديو. تصوير: بابلو برون ـ أ ف ب
- تأنق وترقب بانتظار قرار لجنة التحكيم في مسابقة للكلاب الأصيلة في هافانا ـ كوبا. تصوير:إرنستو ماستراسكوزا ـ epa
- تهرب من الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطوات على البر في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يعملون في أشغال تشييد محطة عملاقة للطاقة الكهربائية في مقاطعة تشجيانغ الصينية. (رويترز)