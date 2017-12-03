  • مسيرة مائية احتفاء باليوم الوطني الـ 46 في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الرسام الصغير – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو على رمال الشاطئ – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • في انتظار المساعدة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لوحة للفنانة المكسيكية الشهيرة الراحلة فريدا في معرض تشهده بوزنان ـ بولندا. تصوير: جانيك سكارزنسكي ـ أ ف ب
  • يشارك بدجاجته في مسابقة للطيور تنظم في تيلفورد – بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف – أ ف ب)
  • رقصة لـ «لاستقرار السياسي» أمام أحد معابد أنكور في كمبوديا. تصوير شارلي تو ـ أ ف ب
  • هدوء وسكينة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رحلة على الرمال في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • التقاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مع طائرها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يجفف محصول صيد الأسماك قرب الشاطئ في مدينة مبومباي ـ الهند. أ ف ب
  • يعملون على لَحم قضبان الحديد في موقع إنشائي وسط إقليم جانغسو ـ الصين. رويترز
  • نزهة في أعلى جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • جلسة صغيرة – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مشاركة جماعية في الاحتفالات باليوم الوطني – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يشاركون في احتفال اليوم الوطني في بحيرة خالد في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يبحر احتفاءً باليوم الوطني في مسيرة مائية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تسبقه بخطوة في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة جماعية – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • بلون الورد – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يشارك في احتفالات اليوم الوطني – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • درس في أصالة الماضي وجمال الموروث ضمن مناشط مهرجان زايد التراثي في الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نظرات فضولية لا تخيفها أنياب الوحش في معرض للكوميك تنظمه طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
  • نزهة في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وصلة غنائية في مهرجان لموسيقى الروك تشهده مونتفيديو. تصوير: بابلو برون ـ أ ف ب
  • تأنق وترقب بانتظار قرار لجنة التحكيم في مسابقة للكلاب الأصيلة في هافانا ـ كوبا. تصوير:إرنستو ماستراسكوزا ـ epa
  • تهرب من الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • خطوات على البر في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يعملون في أشغال تشييد محطة عملاقة للطاقة الكهربائية في مقاطعة تشجيانغ الصينية. (رويترز)