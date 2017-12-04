- مسيرة للبطريق احتفاء بالكريسماس في متنزه يوكوهاما ـ طوكيو. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
- ليالي الكريسماس في فيينا كما بدا في سوق وقصر المدينة. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- أحذية تبحث عن لاعبين في بطولة سوداميركا ـ الأرجنتين. تصوير: خوان مابروماتا ـ أ ف ب
- بعد رحلة تسلق – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استمتاع على التلال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ضابط ينزف جراء مصادمات مع متظاهرين أمام مقر وزارة العمل في العاصمة اليونانية أثينا. “ا ف ب”
- ينظفون واجهة زجاجية لبرج سكني في العاصمة التايلاندية بانكوك «إي بي ايه».
- يعملون في موقع تشييد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا «إي بي ايه»
- يحث خطاه نحو الخيمة – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تخييم – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رسم – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استظلال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق اللحظة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- فرح طفولي – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انشغال بالموبايل أثناء قيادة الدراجة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صورة للذكرى داخل حديقة حيوان بوفال الفرنسية للباندا يوان مينج التي يعني اسمها «حلم تحقق». تصوير: تيبو كاموس ـ أ ف ب
- معاملة 5 نجوم في فندق فاخر للكلاب في جورجون – الهند. تصوير: ساجد حسين ـ أ ف ب
- تشجيع بالطبول في استعراض للفروسية تشهده قرية كوت فاتح خان الباكستانية. تصوير: خورام شاهزاد – أ ف ب
- تمايل وتناغم – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تمشي الهوادة – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة على الرمال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- توازن – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- البراءة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تسلية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- على سطح الماء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ترادف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رشفة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وللغروب سحره – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مودة – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية