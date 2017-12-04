  • مسيرة للبطريق احتفاء بالكريسماس في متنزه يوكوهاما ـ طوكيو. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
  • ليالي الكريسماس في فيينا كما بدا في سوق وقصر المدينة. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
  • أحذية تبحث عن لاعبين في بطولة سوداميركا ـ الأرجنتين. تصوير: خوان مابروماتا ـ أ ف ب
  • بعد رحلة تسلق – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استمتاع على التلال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ضابط ينزف جراء مصادمات مع متظاهرين أمام مقر وزارة العمل في العاصمة اليونانية أثينا. “ا ف ب”
  • ينظفون واجهة زجاجية لبرج سكني في العاصمة التايلاندية بانكوك «إي بي ايه».
  • يعملون في موقع تشييد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا «إي بي ايه»
  • يحث خطاه نحو الخيمة – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تخييم – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رسم – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استظلال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • توثيق اللحظة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • فرح طفولي – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انشغال بالموبايل أثناء قيادة الدراجة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صورة للذكرى داخل حديقة حيوان بوفال الفرنسية للباندا يوان مينج التي يعني اسمها «حلم تحقق». تصوير: تيبو كاموس ـ أ ف ب
  • معاملة 5 نجوم في فندق فاخر للكلاب في جورجون – الهند. تصوير: ساجد حسين ـ أ ف ب
  • تشجيع بالطبول في استعراض للفروسية تشهده قرية كوت فاتح خان الباكستانية. تصوير: خورام شاهزاد – أ ف ب
  • تمايل وتناغم – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تمشي الهوادة – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة على الرمال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • توازن – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • البراءة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تسلية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • على سطح الماء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ترادف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رشفة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وللغروب سحره – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مودة – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية