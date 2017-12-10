  • وقت للهو – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قبيل الغروب – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • أداء تعبيري على أحد مسارح نيويورك. تصوير: أندريا موهين ـ نيويورك تايمز
  • الكلب الإنجليزي فيتو في لحظة استرخاء بجوار دمية تشبهه في أوفيدو شمال إسبانيا. تصوير: إيلوي الونسو ـ رويترز
  • تمثال ثلجي احتفاء بالشتاء في بوزنان ـ بولندا. ( تصوير: مارك زاكرويسكي – epa )
  • ترنوان إلى المياه – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وقوف خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سيلفي على طريقتهما – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تعمل داخل مصنع نسيج في إقليم جيانغسو الصيني. (أ ف ب)
  • موظفون في استراحة الغداء وسط حي الأعمال غرب العاصمة الفرنسية باريس. (رويترز)
  • تستخدم ماكينة لزخرفة محفظة يدوية في متجر وسط مدينة سيدني ـ أستراليا. (رويترز)
  • وجبة على الشاطئ – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطوات على الرمال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة عند الغروب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مخالفة رغم اللافته التحذيرية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استراحة على ظهر السيارة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تأمل في مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • معاينة في مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يرمي الطعم في بحر رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عينة عسل في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مظاهرة بأقنعة الذئاب لم تحسم الجدل الدائر حول صيدها أو الإبقاء عليها في نيس – فرنسا. (تصوير فاليري هاك – أ ف ب )
  • يختبران لعبة جديدة في مهرجان للفيديو جيم تنظمه بلباو الإسبانية. (تصوير: لويز تيدو – epa)
  • سباق بزي سانتا كلوز من أجل الخير في مدريد. ( تصوير: خافيير باربانشو – رويترز)
  • يخيط علماً في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • خوف وحذر على جبل جيس في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • على طريقتها تتسلى في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يطلعون على مميزات مساكن مصممة على شكل أنابيب نقل مياه عملاقة في هونغ كونغ. إ ب أ
  • سيارات كلاسيكية تصطف مشكّلة علامة فولسفاغن في معرض وسط العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ