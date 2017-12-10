- وقت للهو – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قبيل الغروب – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- أداء تعبيري على أحد مسارح نيويورك. تصوير: أندريا موهين ـ نيويورك تايمز
- الكلب الإنجليزي فيتو في لحظة استرخاء بجوار دمية تشبهه في أوفيدو شمال إسبانيا. تصوير: إيلوي الونسو ـ رويترز
- تمثال ثلجي احتفاء بالشتاء في بوزنان ـ بولندا. ( تصوير: مارك زاكرويسكي – epa )
- ترنوان إلى المياه – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وقوف خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي على طريقتهما – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تعمل داخل مصنع نسيج في إقليم جيانغسو الصيني. (أ ف ب)
- موظفون في استراحة الغداء وسط حي الأعمال غرب العاصمة الفرنسية باريس. (رويترز)
- تستخدم ماكينة لزخرفة محفظة يدوية في متجر وسط مدينة سيدني ـ أستراليا. (رويترز)
- وجبة على الشاطئ – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطوات على الرمال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة عند الغروب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مخالفة رغم اللافته التحذيرية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استراحة على ظهر السيارة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تأمل في مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- معاينة في مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يرمي الطعم في بحر رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عينة عسل في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مظاهرة بأقنعة الذئاب لم تحسم الجدل الدائر حول صيدها أو الإبقاء عليها في نيس – فرنسا. (تصوير فاليري هاك – أ ف ب )
- يختبران لعبة جديدة في مهرجان للفيديو جيم تنظمه بلباو الإسبانية. (تصوير: لويز تيدو – epa)
- سباق بزي سانتا كلوز من أجل الخير في مدريد. ( تصوير: خافيير باربانشو – رويترز)
- يخيط علماً في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- خوف وحذر على جبل جيس في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- على طريقتها تتسلى في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يطلعون على مميزات مساكن مصممة على شكل أنابيب نقل مياه عملاقة في هونغ كونغ. إ ب أ
- سيارات كلاسيكية تصطف مشكّلة علامة فولسفاغن في معرض وسط العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ