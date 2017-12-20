  • المباراة الرسمية الأولى لبراهيم دياز أساسياً مع الفريق الأول لمانشستر سيتي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
  • نجم ليكر السابق كوبي براينت يداعب المشجعين قبل مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز في مركز ستابلز ضمن دوري السلة الأمريكي. تصوير: روبرت هاناشيرو – أ ف ب
  • من مباراة ماينز 05 وشتوتغارت في دور الـ 16 لكأس ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي أيه
  • التقاط بلا ترجل في فلج المعلا. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة تجاوزت ارتفاع الشاحنة بكثير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حسناء جورجية وسيلفي للذكرى في العاصمة تبليسي. تصوير: ديفيد مزنراشفيللي – رويترز
  • جمال نبيل يكمل جمال المشهد في مدرسة الخيول الإسبانية في فيينا ـ النمسا. تصوير: كريستيان برونا ـ epa
  • زينة الكريسماس تنير أشجار ومباني باريس. تصوير: شارل بلاتيو ـ رويترز
  • مع البحر- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لهو- رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • همة ونشاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • هديل حول الأوتار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نزهة على التلال – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تركيز- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بصحبة كلبها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استجمام – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تروي ظمأها – عجمان . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • زينة الكريسماس كما بدت على ضفاف نهر ميجورو في طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
  • محاولة لتجميل الحياة بطلاء فني لبيوت قرية اسالفا ـ مومباي. تصوير: اندرانيل موخرجي ـ أ ف ب
  • تنين وكائنات أسطورية وزحام في كرنفال ينير شوارع سان خوزيه في كوستاريكا. تصوير: إزكال بيسيرا ـ أ ف ب
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • تتفحص صرافاً آلياً لعملة بيتكوين الرقمية في هونغ كونغ. أ ف ب
  • يطلي أعمدة بناء حديدية في موقع إنشائي في مدينة تشناي ـ الهند. أ ف ب
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير التي مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
  • جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية