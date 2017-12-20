- المباراة الرسمية الأولى لبراهيم دياز أساسياً مع الفريق الأول لمانشستر سيتي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- نجم ليكر السابق كوبي براينت يداعب المشجعين قبل مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز في مركز ستابلز ضمن دوري السلة الأمريكي. تصوير: روبرت هاناشيرو – أ ف ب
- من مباراة ماينز 05 وشتوتغارت في دور الـ 16 لكأس ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي أيه
- التقاط بلا ترجل في فلج المعلا. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة تجاوزت ارتفاع الشاحنة بكثير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حسناء جورجية وسيلفي للذكرى في العاصمة تبليسي. تصوير: ديفيد مزنراشفيللي – رويترز
- جمال نبيل يكمل جمال المشهد في مدرسة الخيول الإسبانية في فيينا ـ النمسا. تصوير: كريستيان برونا ـ epa
- زينة الكريسماس تنير أشجار ومباني باريس. تصوير: شارل بلاتيو ـ رويترز
- مع البحر- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لهو- رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- همة ونشاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- هديل حول الأوتار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة على التلال – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تركيز- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بصحبة كلبها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تروي ظمأها – عجمان . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- زينة الكريسماس كما بدت على ضفاف نهر ميجورو في طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
- محاولة لتجميل الحياة بطلاء فني لبيوت قرية اسالفا ـ مومباي. تصوير: اندرانيل موخرجي ـ أ ف ب
- تنين وكائنات أسطورية وزحام في كرنفال ينير شوارع سان خوزيه في كوستاريكا. تصوير: إزكال بيسيرا ـ أ ف ب
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- تتفحص صرافاً آلياً لعملة بيتكوين الرقمية في هونغ كونغ. أ ف ب
- يطلي أعمدة بناء حديدية في موقع إنشائي في مدينة تشناي ـ الهند. أ ف ب
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير التي مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية
- جانب من أمطار الخير في مختلف مناطق الدولة ـ الرؤية