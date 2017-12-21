  • مزارع أفغاني يجفف عنباً في غرفة خاصة في العاصمة كابول. (أ ف ب)
  • عمال يحصلون على قسط من الراحة عقب تناول وجبة الغذاء في هونغ كونغ . (أ ف ب)
  • الطاهي الفرنسي الشهير فرانسوا باستير أثناء مسابقة طهي بلا نفايات في أحد فنادق العاصم باريس. أ ف ب
  • سمكة في طريقها إلى مائدة بمناسبة الأعياد في شيزكين البولندية. (تصوير: مارسين بيليكي ـ أي بي أيه)
  • حركة بهلوانية من بابا نويل في جيمنازيون ـ هامبورغ الألمانية. (تصوير: دانييل رينهارت ـ أ ف ب)
  • محارم من فضلات الباندا في مقاطعة سيشوان الصينية للحفاظ على البيئة. (تصوير: أ ف ب)
  • حذر – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • أشغل كلتا يديه – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لهو ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • براءة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سائبة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وللغروب سحره – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لقطة فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عرقلة للسير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • المباراة الرسمية الأولى لبراهيم دياز أساسياً مع الفريق الأول لمانشستر سيتي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
  • نجم ليكر السابق كوبي براينت يداعب المشجعين قبل مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز في مركز ستابلز ضمن دوري السلة الأمريكي. تصوير: روبرت هاناشيرو – أ ف ب
  • من مباراة ماينز 05 وشتوتغارت في دور الـ 16 لكأس ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي أيه
  • التقاط بلا ترجل في فلج المعلا. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة تجاوزت ارتفاع الشاحنة بكثير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حسناء جورجية وسيلفي للذكرى في العاصمة تبليسي. تصوير: ديفيد مزنراشفيللي – رويترز
  • جمال نبيل يكمل جمال المشهد في مدرسة الخيول الإسبانية في فيينا ـ النمسا. تصوير: كريستيان برونا ـ epa
  • زينة الكريسماس تنير أشجار ومباني باريس. تصوير: شارل بلاتيو ـ رويترز
  • مع البحر- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لهو- رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • همة ونشاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • هديل حول الأوتار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نزهة على التلال – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تركيز- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بصحبة كلبها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية