- مزارع أفغاني يجفف عنباً في غرفة خاصة في العاصمة كابول. (أ ف ب)
- عمال يحصلون على قسط من الراحة عقب تناول وجبة الغذاء في هونغ كونغ . (أ ف ب)
- الطاهي الفرنسي الشهير فرانسوا باستير أثناء مسابقة طهي بلا نفايات في أحد فنادق العاصم باريس. أ ف ب
- سمكة في طريقها إلى مائدة بمناسبة الأعياد في شيزكين البولندية. (تصوير: مارسين بيليكي ـ أي بي أيه)
- حركة بهلوانية من بابا نويل في جيمنازيون ـ هامبورغ الألمانية. (تصوير: دانييل رينهارت ـ أ ف ب)
- محارم من فضلات الباندا في مقاطعة سيشوان الصينية للحفاظ على البيئة. (تصوير: أ ف ب)
- حذر – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- أشغل كلتا يديه – خورفكان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لهو ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- براءة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سائبة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وللغروب سحره – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لقطة فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عرقلة للسير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- المباراة الرسمية الأولى لبراهيم دياز أساسياً مع الفريق الأول لمانشستر سيتي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- نجم ليكر السابق كوبي براينت يداعب المشجعين قبل مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز في مركز ستابلز ضمن دوري السلة الأمريكي. تصوير: روبرت هاناشيرو – أ ف ب
- من مباراة ماينز 05 وشتوتغارت في دور الـ 16 لكأس ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي أيه
- التقاط بلا ترجل في فلج المعلا. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة تجاوزت ارتفاع الشاحنة بكثير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حسناء جورجية وسيلفي للذكرى في العاصمة تبليسي. تصوير: ديفيد مزنراشفيللي – رويترز
- جمال نبيل يكمل جمال المشهد في مدرسة الخيول الإسبانية في فيينا ـ النمسا. تصوير: كريستيان برونا ـ epa
- زينة الكريسماس تنير أشجار ومباني باريس. تصوير: شارل بلاتيو ـ رويترز
- مع البحر- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لهو- رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- همة ونشاط – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- هديل حول الأوتار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة على التلال – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تركيز- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بصحبة كلبها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية