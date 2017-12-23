  • مرح خطر – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تصنع الحلي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يجسد تراث بلده في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • برفقة الطيور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ينتقون حبات البن من محصول حصاد مزرعة وسط منطقة أسبيرتو سانتو ـ البرازيل. أ ف ب
  • يعملن داخل مصنع نسيج في مدينة كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. أ ف ب
  • مخاطرة لالتقاط صورة في المارينا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وليمة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مهمة معلقة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ألوان – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطى على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نظرة فضولية من إنسان الغابة في حفل الكريسماس داخل حديقة حيوان في مانيلا ـ الفلبين. تصوير تيد الجيبي ـ أ ف ب
  • مواليد جدد لم يفتهم الاحتفال بالكريسماس حتى وهم في حضانة مستشفى بانكوك ـ تايلاند. تصوير: رنجرو يونجريت ـ epa
  • بابا نويل يقدم هداياه تحت الماء في أكواريوم طوكيو. تصوير: كيميماسا مياما ـ epa
  • وقاية إبداعية – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لا تخافي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • جلسة عصير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وقت البر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ينقبون في مكب نفايات في العاصمة الغابونية ليبرفيل. أ ف ب
  • يعمل في موقع إنشائي لبناء ملعب وطني وسط طوكيو. أ ف ب
  • يبيع أسماكاً وسط منطقة سياحية في العاصمة الكوبية هافانا. رويترز
  • غسيل وكهرباء وبشر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • جلسة النفود – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تحدي الصخور – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رزق للرزق – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عرض فني يزين كاتدرائية مستلهماً أعمال الفرنسي الان توماس تحت عنوان «البدائية الساذجة» في أنجي ـ غرب فرنسا. تصوير: جان سباستيان إيفرا ـ أ ف ب
  • يتناول رضعته مرتدياً زي بابا نويل في حديقة حيوان مالابون الفلبينية. تصوير: روليكس ديلا بينا ـ epa
  • يطعم النوارس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يرعى الإبل – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فسحة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية