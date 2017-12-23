- نزهة عائلية في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فرجة على السمك في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يد غضة تزين شجرة الأعياد في تراونيكي – بولندا. (تصوير: ووستش بكويتز – epa)
- مجسم لسمكة قرش في مارينا باي بسنغافورة. ( تصوير: هاو هوي – epa)
- مرح خطر – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- زينة من أجل الكريسماس في أحمد آباد الهند. تصوير: أميت ديف ـ رويترز
- تصنع الحلي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يجسد تراث بلده في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- برفقة الطيور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ينتقون حبات البن من محصول حصاد مزرعة وسط منطقة أسبيرتو سانتو ـ البرازيل. أ ف ب
- يعملن داخل مصنع نسيج في مدينة كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. أ ف ب
- مخاطرة لالتقاط صورة في المارينا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وليمة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مهمة معلقة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ألوان – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطى على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نظرة فضولية من إنسان الغابة في حفل الكريسماس داخل حديقة حيوان في مانيلا ـ الفلبين. تصوير تيد الجيبي ـ أ ف ب
- مواليد جدد لم يفتهم الاحتفال بالكريسماس حتى وهم في حضانة مستشفى بانكوك ـ تايلاند. تصوير: رنجرو يونجريت ـ epa
- بابا نويل يقدم هداياه تحت الماء في أكواريوم طوكيو. تصوير: كيميماسا مياما ـ epa
- وقاية إبداعية – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لا تخافي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- جلسة عصير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وقت البر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينقبون في مكب نفايات في العاصمة الغابونية ليبرفيل. أ ف ب
- يعمل في موقع إنشائي لبناء ملعب وطني وسط طوكيو. أ ف ب
- يبيع أسماكاً وسط منطقة سياحية في العاصمة الكوبية هافانا. رويترز
- غسيل وكهرباء وبشر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- جلسة النفود – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تحدي الصخور – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية