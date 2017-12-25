- طريق مغطى بالضباب في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متعتا المرطبات والقيادة في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ضباب في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي لسانتا كلوز قبل ماراثون للجري في طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- ماراثون خيري لسانتا كلوز في شوارع طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- حيوان المها العربي مطمئناً وسط رمال أم الزمول جنوب أبوظبي. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
- تأمل في مسافي الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع هدايا وتجهيزات لاحتفالات أعياد الميلاد في مومباي ـ الهند. أ ف ب
- فقرة فنية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ما جاد به البحر – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يمارسن تقاليد صيد بشباك خاصة في إقليم آسام الهندي. أ ف ب
- مجسم للخيل في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية في زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحليق واستجمام – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة عائلية على رمال الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فرجة على السمك في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يد غضة تزين شجرة الأعياد في تراونيكي – بولندا. (تصوير: ووستش بكويتز – epa)
- مجسم لسمكة قرش في مارينا باي بسنغافورة. ( تصوير: هاو هوي – epa)
- مرح خطر – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- زينة من أجل الكريسماس في أحمد آباد الهند. تصوير: أميت ديف ـ رويترز
- تصنع الحلي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يجسد تراث بلده في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- برفقة الطيور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ينتقون حبات البن من محصول حصاد مزرعة وسط منطقة أسبيرتو سانتو ـ البرازيل. أ ف ب
- يعملن داخل مصنع نسيج في مدينة كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. أ ف ب
- مخاطرة لالتقاط صورة في المارينا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وليمة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية