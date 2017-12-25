  • طريق مغطى بالضباب في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • متعتا المرطبات والقيادة في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ضباب في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سيلفي لسانتا كلوز قبل ماراثون للجري في طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
  • ماراثون خيري لسانتا كلوز في شوارع طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
  • حيوان المها العربي مطمئناً وسط رمال أم الزمول جنوب أبوظبي. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
  • تأمل في مسافي الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يبيع هدايا وتجهيزات لاحتفالات أعياد الميلاد في مومباي ـ الهند. أ ف ب
  • فقرة فنية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ما جاد به البحر – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يمارسن تقاليد صيد بشباك خاصة في إقليم آسام الهندي. أ ف ب
  • مجسم للخيل في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية في زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحليق واستجمام – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة عائلية على رمال الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تسلق طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • فرجة على السمك في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يد غضة تزين شجرة الأعياد في تراونيكي – بولندا. (تصوير: ووستش بكويتز – epa)
  • مجسم لسمكة قرش في مارينا باي بسنغافورة. ( تصوير: هاو هوي – epa)
  • مرح خطر – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • زينة من أجل الكريسماس في أحمد آباد الهند. تصوير: أميت ديف ـ رويترز
  • تصنع الحلي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يجسد تراث بلده في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • برفقة الطيور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ينتقون حبات البن من محصول حصاد مزرعة وسط منطقة أسبيرتو سانتو ـ البرازيل. أ ف ب
  • يعملن داخل مصنع نسيج في مدينة كيب تاون ـ جنوب أفريقيا. أ ف ب
  • مخاطرة لالتقاط صورة في المارينا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وليمة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية