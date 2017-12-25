- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- على الصخر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رياضة في الضباب – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وللتراث الأفغاني حضوره في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع الدجاج الحي وسط هراري عاصمة زيمبابوي. إ ب أ
- ينحت قوالب فخارية داخل معمل وسط إنجلترا. نيويورك تايمز
- يعرض بضاعته في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقطة للكاميرا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تأمل طفولي – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقت مستقطع للراحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طريق مغطى بالضباب في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متعتا المرطبات والقيادة في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ضباب في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي لسانتا كلوز قبل ماراثون للجري في طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- ماراثون خيري لسانتا كلوز في شوارع طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- حيوان المها العربي مطمئناً وسط رمال أم الزمول جنوب أبوظبي. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
- تأمل في مسافي الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع هدايا وتجهيزات لاحتفالات أعياد الميلاد في مومباي ـ الهند. أ ف ب
- فقرة فنية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ما جاد به البحر – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يمارسن تقاليد صيد بشباك خاصة في إقليم آسام الهندي. أ ف ب
- مجسم للخيل في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية في زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحليق واستجمام – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة عائلية على رمال الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية في جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فرجة على السمك في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يد غضة تزين شجرة الأعياد في تراونيكي – بولندا. (تصوير: ووستش بكويتز – epa)