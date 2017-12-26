  • فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
  • قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
  • زينة للعيون في استعراض تشهده كالي ـ كولومبيا. تصوير: لويز روبايو ـ أ ف ب
  • اتخذت من القبلة استراحة لها – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رحلة قطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ترحيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • قافلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع النوارس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو وحذر – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يلعب على طريقته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • على الصخر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رياضة في الضباب – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وللتراث الأفغاني حضوره في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يبيع الدجاج الحي وسط هراري عاصمة زيمبابوي. إ ب أ
  • ينحت قوالب فخارية داخل معمل وسط إنجلترا. نيويورك تايمز
  • يعرض بضاعته في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لقطة للكاميرا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تأمل طفولي – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وقت مستقطع للراحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طريق مغطى بالضباب في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • متعتا المرطبات والقيادة في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ضباب في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سيلفي لسانتا كلوز قبل ماراثون للجري في طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
  • ماراثون خيري لسانتا كلوز في شوارع طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
  • حيوان المها العربي مطمئناً وسط رمال أم الزمول جنوب أبوظبي. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
  • تأمل في مسافي الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية