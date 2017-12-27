- فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
- قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
- زينة للعيون في استعراض تشهده كالي ـ كولومبيا. تصوير: لويز روبايو ـ أ ف ب
- اتخذت من القبلة استراحة لها – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رحلة قطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ترحيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- قافلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع النوارس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو وحذر – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يلعب على طريقته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- على الصخر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رياضة في الضباب – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وللتراث الأفغاني حضوره في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع الدجاج الحي وسط هراري عاصمة زيمبابوي. إ ب أ
- ينحت قوالب فخارية داخل معمل وسط إنجلترا. نيويورك تايمز
- يعرض بضاعته في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقطة للكاميرا – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تأمل طفولي – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقت مستقطع للراحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طريق مغطى بالضباب في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متعتا المرطبات والقيادة في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ضباب في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي لسانتا كلوز قبل ماراثون للجري في طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- ماراثون خيري لسانتا كلوز في شوارع طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- حيوان المها العربي مطمئناً وسط رمال أم الزمول جنوب أبوظبي. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
- تأمل في مسافي الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية