- يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
- ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
- لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
- خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- احتطاب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعرض بضاعته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صحبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لعب خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- براءة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
- دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
- زينة للعيون في استعراض تشهده كالي ـ كولومبيا. تصوير: لويز روبايو ـ أ ف ب
- اتخذت من القبلة استراحة لها – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رحلة قطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ترحيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- قافلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع النوارس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو وحذر – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يلعب على طريقته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- على الصخر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رياضة في الضباب – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وللتراث الأفغاني حضوره في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع الدجاج الحي وسط هراري عاصمة زيمبابوي. إ ب أ