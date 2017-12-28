  • يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
  • ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
  • لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
  • خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • احتطاب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعرض بضاعته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صحبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لعب خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • براءة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
  • دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
  • زينة للعيون في استعراض تشهده كالي ـ كولومبيا. تصوير: لويز روبايو ـ أ ف ب
  • اتخذت من القبلة استراحة لها – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رحلة قطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ترحيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • قافلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع النوارس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو وحذر – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يلعب على طريقته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • على الصخر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رياضة في الضباب – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وللتراث الأفغاني حضوره في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يبيع الدجاج الحي وسط هراري عاصمة زيمبابوي. إ ب أ