- أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)
- فقرة أدائية لفرقة موناكو ضمن باليه ترويض النمرة في مونت كارلو. (تصوير: يان كوتساليو ـ أ ف ب)
- عراك بالدقيق والبيض ضمن احتفال يوم الأبرياء الإسباني في مدريد. (تصوير جيمي رينا ـ أ ف ب)
- لهو طفولي – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يلاعب طيراً – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستخدمون عصياً طويلة لصيد الأسماك في بحيرة وسط منطقة سريناغار ـ كشمير. رويترز
- سائبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يمر من أمام منطقة صناعية في كاواساكي ـ اليابان. رويترز
- يبيع مأكولات بحرية في سوق وسط طوكيو. أ ف ب
- استغلال خاطئ – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تأمل – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بصحبة ولدها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
- ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
- لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
- خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- احتطاب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعرض بضاعته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صحبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لعب خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- براءة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
- قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب