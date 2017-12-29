  • أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)
  • فقرة أدائية لفرقة موناكو ضمن باليه ترويض النمرة في مونت كارلو. (تصوير: يان كوتساليو ـ أ ف ب)
  • عراك بالدقيق والبيض ضمن احتفال يوم الأبرياء الإسباني في مدريد. (تصوير جيمي رينا ـ أ ف ب)
  • لهو طفولي – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يلاعب طيراً – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يستخدمون عصياً طويلة لصيد الأسماك في بحيرة وسط منطقة سريناغار ـ كشمير. رويترز
  • سائبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يمر من أمام منطقة صناعية في كاواساكي ـ اليابان. رويترز
  • يبيع مأكولات بحرية في سوق وسط طوكيو. أ ف ب
  • استغلال خاطئ – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تأمل – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بصحبة ولدها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
  • ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
  • لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
  • خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • احتطاب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعرض بضاعته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صحبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لعب خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • براءة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تلقٍّ مشوب بالحذر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • دب قطبي يحتفي بعيد ميلاده في حديقة حيوان سنغافورة. تصوير: توه تنج وي ـ أ ف ب
  • قدرات فنية يعبر عنها أسد البحر تشين في يوكوهاما. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب