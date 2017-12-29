  • يطعم النوارس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رقصة فلامنكو أندلسية الأصل في أحضان الطبيعة في ملقا ـ إسبانيا. تصوير: جورجي جوريرو ـ أ ف ب
  • راقصون ينافسون اللاعبين في مباراة لكرة السلة في ماديسون سكوير جاردن ـ نيويورك. تصوير: جيا كورلاس ـ نيويورك تايمز
  • تكوين فني في مهرجان الضوء والحركة الماليزي. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
  • يلاعب الطيور – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يعملان في مشروع محطة تخزين للغاز المسال في إقليم هيبي الصيني. رويترز
  • يركب ديكوراً احتفالياً بالعام الجديد على أعمدة الإنارة في إقليم شانخي ـ الصين. رويترز
  • وللمبزرة سحرها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • قيادة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عكس الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعبر مع قطته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)
  • فقرة أدائية لفرقة موناكو ضمن باليه ترويض النمرة في مونت كارلو. (تصوير: يان كوتساليو ـ أ ف ب)
  • عراك بالدقيق والبيض ضمن احتفال يوم الأبرياء الإسباني في مدريد. (تصوير جيمي رينا ـ أ ف ب)
  • لهو طفولي – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يلاعب طيراً – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يستخدمون عصياً طويلة لصيد الأسماك في بحيرة وسط منطقة سريناغار ـ كشمير. رويترز
  • سائبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يمر من أمام منطقة صناعية في كاواساكي ـ اليابان. رويترز
  • يبيع مأكولات بحرية في سوق وسط طوكيو. أ ف ب
  • استغلال خاطئ – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تأمل – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بصحبة ولدها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
  • ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
  • لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
  • خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية