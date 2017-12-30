- يطعم النوارس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رقصة فلامنكو أندلسية الأصل في أحضان الطبيعة في ملقا ـ إسبانيا. تصوير: جورجي جوريرو ـ أ ف ب
- راقصون ينافسون اللاعبين في مباراة لكرة السلة في ماديسون سكوير جاردن ـ نيويورك. تصوير: جيا كورلاس ـ نيويورك تايمز
- تكوين فني في مهرجان الضوء والحركة الماليزي. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
- يلاعب الطيور – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يعملان في مشروع محطة تخزين للغاز المسال في إقليم هيبي الصيني. رويترز
- يركب ديكوراً احتفالياً بالعام الجديد على أعمدة الإنارة في إقليم شانخي ـ الصين. رويترز
- وللمبزرة سحرها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- قيادة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عكس الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعبر مع قطته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)
- عراك بالدقيق والبيض ضمن احتفال يوم الأبرياء الإسباني في مدريد. (تصوير جيمي رينا ـ أ ف ب)
- فقرة أدائية لفرقة موناكو ضمن باليه ترويض النمرة في مونت كارلو. (تصوير: يان كوتساليو ـ أ ف ب)
- لهو طفولي – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يلاعب طيراً – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستخدمون عصياً طويلة لصيد الأسماك في بحيرة وسط منطقة سريناغار ـ كشمير. رويترز
- سائبة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يمر من أمام منطقة صناعية في كاواساكي ـ اليابان. رويترز
- يبيع مأكولات بحرية في سوق وسط طوكيو. أ ف ب
- استغلال خاطئ – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تأمل – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بصحبة ولدها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- استعداد للتحليق – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يحاكي قطة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عمل للفنان سيدريك بورني بعنوان «الرحالة» في معرض فني تشهده جنيف السويسرية. تصوير: سالفاتوري دين ولفي ـ أي بي إيه
- ملصقات التقويم الصيني الجديد على واجهة أحد المحلات في طوكيو. تصوير: توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب
- لحظة مرح في الميدان الأحمر بموسكو. تصوير: يوري كادوبنوف ـ أ ف ب
- خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية