- دراجات هوائية متراكمة في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو طفولي في بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فحص أسنان لإنسان الغابة دارا في حديقة حيوان بالي – أندونيسيا. تصوير: نيومان بوديانا ـ رويترز
- رحلة بحرية لبطة فوق مياه متنزه تيسوكيا الهندي. ( تصوير: بيجو بورو ـ أ ف ب )
- احتفاء فلكلوري بالعام الجديد في كاتمندو ـ نيبال. تصوير: هيمانتا شريستا ـ epa
- مهارة في استخدام الأرجوحة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حصة من اللعب والمرح على شاطئ كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أثاث متهالك احتل الرصيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقرة فلكلورية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- التقطت في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينظف أرضية قاعة داخل مبنى بورصة نيويورك بعد انتهاء التداولات. رويترز
- يفرغون الشباك بعد رحلة صيد في خليج بحر البنغال ـ الهند. تصوير: آستي كومار ـ أ ف ب
- تسلق ومخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- منتجات تقليدية أوكرانية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحليق واستراحة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يد حانية – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يطعم النوارس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رقصة فلامنكو أندلسية الأصل في أحضان الطبيعة في ملقا ـ إسبانيا. تصوير: جورجي جوريرو ـ أ ف ب
- راقصون ينافسون اللاعبين في مباراة لكرة السلة في ماديسون سكوير جاردن ـ نيويورك. تصوير: جيا كورلاس ـ نيويورك تايمز
- تكوين فني في مهرجان الضوء والحركة الماليزي. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
- يلاعب الطيور – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يعملان في مشروع محطة تخزين للغاز المسال في إقليم هيبي الصيني. رويترز
- يركب ديكوراً احتفالياً بالعام الجديد على أعمدة الإنارة في إقليم شانخي ـ الصين. رويترز
- وللمبزرة سحرها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- قيادة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عكس الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعبر مع قطته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)
- فقرة أدائية لفرقة موناكو ضمن باليه ترويض النمرة في مونت كارلو. (تصوير: يان كوتساليو ـ أ ف ب)