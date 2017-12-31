  • يستمتعون بأجواء الطبيعة في أحضان جبل جيس – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • دراجات هوائية متراكمة في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو طفولي في بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فحص أسنان لإنسان الغابة دارا في حديقة حيوان بالي – أندونيسيا. تصوير: نيومان بوديانا ـ رويترز
  • رحلة بحرية لبطة فوق مياه متنزه تيسوكيا الهندي. ( تصوير: بيجو بورو ـ أ ف ب )
  • احتفاء فلكلوري بالعام الجديد في كاتمندو ـ نيبال. تصوير: هيمانتا شريستا ـ epa
  • مهارة في استخدام الأرجوحة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • حصة من اللعب والمرح على شاطئ كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أثاث متهالك احتل الرصيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فقرة فلكلورية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • التقطت في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ينظف أرضية قاعة داخل مبنى بورصة نيويورك بعد انتهاء التداولات. رويترز
  • يفرغون الشباك بعد رحلة صيد في خليج بحر البنغال ـ الهند. تصوير: آستي كومار ـ أ ف ب
  • تسلق ومخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • منتجات تقليدية أوكرانية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحليق واستراحة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يد حانية – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يطعم النوارس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رقصة فلامنكو أندلسية الأصل في أحضان الطبيعة في ملقا ـ إسبانيا. تصوير: جورجي جوريرو ـ أ ف ب
  • راقصون ينافسون اللاعبين في مباراة لكرة السلة في ماديسون سكوير جاردن ـ نيويورك. تصوير: جيا كورلاس ـ نيويورك تايمز
  • تكوين فني في مهرجان الضوء والحركة الماليزي. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
  • يلاعب الطيور – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يعملان في مشروع محطة تخزين للغاز المسال في إقليم هيبي الصيني. رويترز
  • يركب ديكوراً احتفالياً بالعام الجديد على أعمدة الإنارة في إقليم شانخي ـ الصين. رويترز
  • وللمبزرة سحرها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • قيادة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عكس الموج – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعبر مع قطته – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • أوزة تهندم ريشها في بحيرة شمال ألمانيا. (تصوير: كارل جوزيف هيلدنبراند ـ أ ف ب)