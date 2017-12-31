- يعرض الورود في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- التقطت سلحفاة صغيرة على شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ميكروباص مزين بالأضواء في ونستورف شمالي ألمانيا. جوليان ستراتنشولت. أ ف ب
- تطمئن إلى زينتها قبل المشاركة في مسيرة فلكلورية بمناسبة العام الجديد في بالي ـ إندونيسيا. تصوير: سوني تومبلاكا ـ أ ف ب
- ألعاب نارية فوق أوبرا سيدني بمناسبة 2018. تصوير: سائد خان ـ أ ف ب
- مع النوارس في شاطئ جميرا – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة فوق رمال دبا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أستذة طفولية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يبيع ألعاباً وبالونات ملونة في شوارع العاصمة الفيليبينية مانيلا. رويترز
- تعبئ أكياس الفحم للبيع بمناسبة حفلات الشواء في رأس السنة. مانيلا ـ الفلبين. رويترز
- شجار وسلوك سلبي على الطريق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ترفرف مع العلم في دبا الفجيرة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعراضات عسكرية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عروض مائية ضوئية زينت مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ظنته وجبة – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يستمتعون بأجواء الطبيعة في أحضان جبل جيس – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- دراجات هوائية متراكمة في دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو طفولي في بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فحص أسنان لإنسان الغابة دارا في حديقة حيوان بالي – أندونيسيا. تصوير: نيومان بوديانا ـ رويترز
- رحلة بحرية لبطة فوق مياه متنزه تيسوكيا الهندي. ( تصوير: بيجو بورو ـ أ ف ب )
- احتفاء فلكلوري بالعام الجديد في كاتمندو ـ نيبال. تصوير: هيمانتا شريستا ـ epa
- مهارة في استخدام الأرجوحة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حصة من اللعب والمرح على شاطئ كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أثاث متهالك احتل الرصيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقرة فلكلورية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- التقطت في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينظف أرضية قاعة داخل مبنى بورصة نيويورك بعد انتهاء التداولات. رويترز
- يفرغون الشباك بعد رحلة صيد في خليج بحر البنغال ـ الهند. تصوير: آستي كومار ـ أ ف ب
- تسلق ومخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية