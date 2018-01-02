- تبحث عن الكلأ في مليحة الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستشكف النباتات برفقة والده في رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحليق وطفولة في حتا أمس. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سياج من الإطارات في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نزهة في حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رقص واستعراض في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لعب طفولي ممزوج بالحذر والتوازن في وادي شوكة ـ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نوبة مراقبة لفهدين في متنزه ليوندي جنوب مالاوي. تصوير: أموس جوموليرا ـ أ ف ب
- سماء أحمد آباد الهندية مزدحمة بالبالونات الملونة وشوارع تغص بالمارة في وداع عام واستقبال آخر. تصوير: سام بانثكي ـ أ ف ب
- ألعاب نارية تنير سماء صوفيا بلغاريا احتفاء بعام 2018. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
- يبيع أقنعة تجسد وجوه مشاهير في الإكوادور. أ ف ب
- عبور خطر من غير معابر المشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينظف شارعاً وسط مدينة نيويورك بعد احتفالات رأس السنة. رويترز
- يبيعان بالونات وألعاباً في شوارع نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف. أ ف ب
- تحليق مع القمر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رسم ومنتجات في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عبور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- شمس تتمهل في وداع آخر أيام 2017 واستقبال العام الجديد 2018 بالحبور والتفاؤل الصورة التقطت عند الغروب في دبي أمس. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سعادة رسمتها الفرحة بالسنة الجديدة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الألعاب النارية مزينةً برج العرب في دبي. تصوير: ويلسون بوراكال. الرؤية
- أكبر مفرقعة نارية هوائية في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. تصوير: سائد الخالدي. الرؤية
- عروض الليزر مزينة برج خليفة في احتفالية العام الجديد في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف. الرؤية
- برج خليفة كما بدا في احتفالية العام الجديد في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف. الرؤية
- عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد في دبي. تصوير: ويلسون بوراكال. الرؤية
- يعرض الورود في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- التقطت سلحفاة صغيرة على شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ميكروباص مزين بالأضواء في ونستورف شمالي ألمانيا. جوليان ستراتنشولت. أ ف ب
- تطمئن إلى زينتها قبل المشاركة في مسيرة فلكلورية بمناسبة العام الجديد في بالي ـ إندونيسيا. تصوير: سوني تومبلاكا ـ أ ف ب
- ألعاب نارية فوق أوبرا سيدني بمناسبة 2018. تصوير: سائد خان ـ أ ف ب
- مع النوارس في شاطئ جميرا – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية