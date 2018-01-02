  • يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قفزة خطرة في وادي شوكة – رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سائبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رقص بالأقنعة في أحد شوارع جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا. تصوير: ويكوس ديويت – أ ف ب
  • ابتسامة وصورة للذكرى مع القطة فاتارغ نجمة انستغرام التي تحظى بستة آلاف متابع في شاه علم – ماليزيا. تصوير: فازري إسماعيل – epa
  • يحلق بطاووس أسطوري في مهرجان فلكلوري تشهده ولاية كيرالا الهندية. تصوير: سيفارام – رويترز
  • يساعدان سائقاً على ملء خزان وقود سيارته في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يسير بشكل يخالف أنظمة المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نشاط وعمل في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • همة ومهارة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تبحث عن الكلأ في مليحة الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يستشكف النباتات برفقة والده في رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تحليق وطفولة في حتا أمس. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سياج من الإطارات في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نزهة في حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رقص واستعراض في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لعب طفولي ممزوج بالحذر والتوازن في وادي شوكة ـ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نوبة مراقبة لفهدين في متنزه ليوندي جنوب مالاوي. تصوير: أموس جوموليرا ـ أ ف ب
  • سماء أحمد آباد الهندية مزدحمة بالبالونات الملونة وشوارع تغص بالمارة في وداع عام واستقبال آخر. تصوير: سام بانثكي ـ أ ف ب
  • ألعاب نارية تنير سماء صوفيا بلغاريا احتفاء بعام 2018. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
  • يبيع أقنعة تجسد وجوه مشاهير في الإكوادور. أ ف ب
  • عبور خطر من غير معابر المشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ينظف شارعاً وسط مدينة نيويورك بعد احتفالات رأس السنة. رويترز
  • يبيعان بالونات وألعاباً في شوارع نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف. أ ف ب
  • تحليق مع القمر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رسم ومنتجات في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عبور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • شمس تتمهل في وداع آخر أيام 2017 واستقبال العام الجديد 2018 بالحبور والتفاؤل الصورة التقطت عند الغروب في دبي أمس. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية