- يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قفزة خطرة في وادي شوكة – رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سائبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقص بالأقنعة في أحد شوارع جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا. تصوير: ويكوس ديويت – أ ف ب
- ابتسامة وصورة للذكرى مع القطة فاتارغ نجمة انستغرام التي تحظى بستة آلاف متابع في شاه علم – ماليزيا. تصوير: فازري إسماعيل – epa
- يحلق بطاووس أسطوري في مهرجان فلكلوري تشهده ولاية كيرالا الهندية. تصوير: سيفارام – رويترز
- يساعدان سائقاً على ملء خزان وقود سيارته في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يسير بشكل يخالف أنظمة المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نشاط وعمل في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- همة ومهارة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تبحث عن الكلأ في مليحة الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستشكف النباتات برفقة والده في رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحليق وطفولة في حتا أمس. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سياج من الإطارات في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نزهة في حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رقص واستعراض في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لعب طفولي ممزوج بالحذر والتوازن في وادي شوكة ـ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نوبة مراقبة لفهدين في متنزه ليوندي جنوب مالاوي. تصوير: أموس جوموليرا ـ أ ف ب
- سماء أحمد آباد الهندية مزدحمة بالبالونات الملونة وشوارع تغص بالمارة في وداع عام واستقبال آخر. تصوير: سام بانثكي ـ أ ف ب
- ألعاب نارية تنير سماء صوفيا بلغاريا احتفاء بعام 2018. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
- يبيع أقنعة تجسد وجوه مشاهير في الإكوادور. أ ف ب
- ينظف شارعاً وسط مدينة نيويورك بعد احتفالات رأس السنة. رويترز
- عبور خطر من غير معابر المشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يبيعان بالونات وألعاباً في شوارع نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف. أ ف ب
- تحليق مع القمر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رسم ومنتجات في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عبور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- شمس تتمهل في وداع آخر أيام 2017 واستقبال العام الجديد 2018 بالحبور والتفاؤل الصورة التقطت عند الغروب في دبي أمس. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية