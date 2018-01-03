  • رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
  • مصابيح وأجواء صافية في مهرجان هندي تشهده مدينة اللهاباد. تصوير: ساجي كانوجيا ـ أ ف ب
  • لعبة ذكية للأطفال تحتوي على مجسات وحساسات وشرائح للتخاطب يمكنها التنبؤ باحتياجات ورغبات صاحبها، تعرض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب
  • لحظة غروب في مليحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • صناديق شرقية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يتسامرون – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رسم بالرمال في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تركا رصيف المشاة وسلكا الشارع المخصص للسيارات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مهارات على الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سعادة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قفزة خطرة في وادي شوكة – رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سائبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رقص بالأقنعة في أحد شوارع جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا. تصوير: ويكوس ديويت – أ ف ب
  • ابتسامة وصورة للذكرى مع القطة فاتارغ نجمة انستغرام التي تحظى بستة آلاف متابع في شاه علم – ماليزيا. تصوير: فازري إسماعيل – epa
  • يحلق بطاووس أسطوري في مهرجان فلكلوري تشهده ولاية كيرالا الهندية. تصوير: سيفارام – رويترز
  • يساعدان سائقاً على ملء خزان وقود سيارته في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يسير بشكل يخالف أنظمة المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نشاط وعمل في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • همة ومهارة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تبحث عن الكلأ في مليحة الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يستشكف النباتات برفقة والده في رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تحليق وطفولة في حتا أمس. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سياج من الإطارات في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نزهة في حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رقص واستعراض في الجناح الكازاخستاني ـ مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية