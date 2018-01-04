- يداريها ليحافظ عليها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
- لعبة ذكية للأطفال تحتوي على مجسات وحساسات وشرائح للتخاطب يمكنها التنبؤ باحتياجات ورغبات صاحبها، تعرض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب
- مصابيح وأجواء صافية في مهرجان هندي تشهده مدينة اللهاباد. تصوير: ساجي كانوجيا ـ أ ف ب
- لحظة غروب في مليحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- صناديق شرقية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يتسامرون – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رسم بالرمال في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تركا رصيف المشاة وسلكا الشارع المخصص للسيارات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مهارات على الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سعادة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قفزة خطرة في وادي شوكة – رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سائبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقص بالأقنعة في أحد شوارع جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا. تصوير: ويكوس ديويت – أ ف ب
- ابتسامة وصورة للذكرى مع القطة فاتارغ نجمة انستغرام التي تحظى بستة آلاف متابع في شاه علم – ماليزيا. تصوير: فازري إسماعيل – epa
- يحلق بطاووس أسطوري في مهرجان فلكلوري تشهده ولاية كيرالا الهندية. تصوير: سيفارام – رويترز
- يساعدان سائقاً على ملء خزان وقود سيارته في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يسير بشكل يخالف أنظمة المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نشاط وعمل في دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- همة ومهارة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تبحث عن الكلأ في مليحة الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستشكف النباتات برفقة والده في رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحليق وطفولة في حتا أمس. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سياج من الإطارات في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية