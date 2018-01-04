- مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)
- ابتسامة ثلاثية في كرنفال أبيض وأسود في شوارع باستو – كولومبيا. (تصوير: لويز روبايو – أ ف ب)
- صقر يظفر بغنيمة في حديقة قرب بودابست ـ المجر. تصوير: اتيلا كوفاتشيس ـ epa
- حركة صيانة وإنشاءات أدت إلى تجمع اللوحات الإرشادية في مكان واحد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فوهة إطفاء تعرضت للتخريب وتأخر إصلاحها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة طائر – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- على قارعة الطريق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- داخل ورشة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في منطقة جالاندهار الهندية. أ ف ب
- ينتقون هدايا تذكارية من محل وسط الشارع في مدينة سانت بطرسبرغ ـ روسيا. إ ب أ
- يعرضن بضاعتهن من الفواكه في انتظار الزبائن في العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
- مع الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يداريها ليحافظ عليها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
- لعبة ذكية للأطفال تحتوي على مجسات وحساسات وشرائح للتخاطب يمكنها التنبؤ باحتياجات ورغبات صاحبها، تعرض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب
- مصابيح وأجواء صافية في مهرجان هندي تشهده مدينة اللهاباد. تصوير: ساجي كانوجيا ـ أ ف ب
- لحظة غروب في مليحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- صناديق شرقية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يتسامرون – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رسم بالرمال في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تركا رصيف المشاة وسلكا الشارع المخصص للسيارات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مهارات على الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سعادة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قفزة خطرة في وادي شوكة – رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سائبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقص بالأقنعة في أحد شوارع جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا. تصوير: ويكوس ديويت – أ ف ب