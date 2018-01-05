  • لهو على طريقتهم – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت مستقطع للاستجمام فوق تلة رملية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • آفاق ظلية وسماء مكتظة بالغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)
  • ابتسامة ثلاثية في كرنفال أبيض وأسود في شوارع باستو – كولومبيا. (تصوير: لويز روبايو – أ ف ب)
  • صقر يظفر بغنيمة في حديقة قرب بودابست ـ المجر. تصوير: اتيلا كوفاتشيس ـ epa
  • حركة صيانة وإنشاءات أدت إلى تجمع اللوحات الإرشادية في مكان واحد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • فوهة إطفاء تعرضت للتخريب وتأخر إصلاحها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استراحة طائر – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • على قارعة الطريق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • داخل ورشة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في منطقة جالاندهار الهندية. أ ف ب
  • ينتقون هدايا تذكارية من محل وسط الشارع في مدينة سانت بطرسبرغ ـ روسيا. إ ب أ
  • يعرضن بضاعتهن من الفواكه في انتظار الزبائن في العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
  • مع الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يداريها ليحافظ عليها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
  • مصابيح وأجواء صافية في مهرجان هندي تشهده مدينة اللهاباد. تصوير: ساجي كانوجيا ـ أ ف ب
  • لعبة ذكية للأطفال تحتوي على مجسات وحساسات وشرائح للتخاطب يمكنها التنبؤ باحتياجات ورغبات صاحبها، تعرض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب
  • لحظة غروب في مليحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • صناديق شرقية في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يتسامرون – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رسم بالرمال في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تركا رصيف المشاة وسلكا الشارع المخصص للسيارات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مهارات على الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سعادة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يستريح على طريقته – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رحلة جماعية – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية