- حوار هامس بين بجعتين في حديقة حيوان درسدن شرق ألمانيا. تصوير: مونيكا سكوليموسكا ـ أ ف ب
- يتشبه بوالده ويتابع مناشط معرض الماشية الوطني في كلورادو ـ الولايات المتحدة. تصوير: جاسون كونوللي ـ أ ف ب
- تكوينات إبداعية بالثلج والألوان والأضواء في مهرجان النحت الجليدي الذي تحتضنه مقاطعة هيلونجيانج الصينية. تصوير: وو هونغ ـ أي بي إيه
- لقطة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بلله البحر – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ينظف ماكينة لمعالجة صوف الأغنام في مدينة ليبرتاد ـ أوروغواي. أ ف ب
- داخل سوق لبيع الأسماك قرب الشاطئ في منطقة غيواهيتي ـ الهند. أ ف ب
- تطلي حافة رصيف أحد الشوارع الرئيسة وسط كولكاتا الهندية. رويترز
- سباق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو على طريقتهم – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وقت مستقطع للاستجمام فوق تلة رملية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- آفاق ظلية وسماء مكتظة بالغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ابتسامة ثلاثية في كرنفال أبيض وأسود في شوارع باستو – كولومبيا. (تصوير: لويز روبايو – أ ف ب)
- صقر يظفر بغنيمة في حديقة قرب بودابست ـ المجر. تصوير: اتيلا كوفاتشيس ـ epa
- مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)
- حركة صيانة وإنشاءات أدت إلى تجمع اللوحات الإرشادية في مكان واحد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فوهة إطفاء تعرضت للتخريب وتأخر إصلاحها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة طائر – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- على قارعة الطريق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- داخل ورشة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في منطقة جالاندهار الهندية. أ ف ب
- ينتقون هدايا تذكارية من محل وسط الشارع في مدينة سانت بطرسبرغ ـ روسيا. إ ب أ
- يعرضن بضاعتهن من الفواكه في انتظار الزبائن في العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
- مع الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يداريها ليحافظ عليها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
- مصابيح وأجواء صافية في مهرجان هندي تشهده مدينة اللهاباد. تصوير: ساجي كانوجيا ـ أ ف ب
- لعبة ذكية للأطفال تحتوي على مجسات وحساسات وشرائح للتخاطب يمكنها التنبؤ باحتياجات ورغبات صاحبها، تعرض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب
- لحظة غروب في مليحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية