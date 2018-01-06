  • مركب تقليدي يتحول إلى زهرية كبيرة تحتضن باقة من الورود في ميراكل غاردن دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • من مدينة الألعاب العالمية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خطى في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حوار هامس بين بجعتين في حديقة حيوان درسدن شرق ألمانيا. تصوير: مونيكا سكوليموسكا ـ أ ف ب
  • يتشبه بوالده ويتابع مناشط معرض الماشية الوطني في كلورادو ـ الولايات المتحدة. تصوير: جاسون كونوللي ـ أ ف ب
  • تكوينات إبداعية بالثلج والألوان والأضواء في مهرجان النحت الجليدي الذي تحتضنه مقاطعة هيلونجيانج الصينية. تصوير: وو هونغ ـ أي بي إيه
  • لقطة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بلله البحر – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ينظف ماكينة لمعالجة صوف الأغنام في مدينة ليبرتاد ـ أوروغواي. أ ف ب
  • داخل سوق لبيع الأسماك قرب الشاطئ في منطقة غيواهيتي ـ الهند. أ ف ب
  • تطلي حافة رصيف أحد الشوارع الرئيسة وسط كولكاتا الهندية. رويترز
  • سباق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو على طريقتهم – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت مستقطع للاستجمام فوق تلة رملية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • آفاق ظلية وسماء مكتظة بالغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ابتسامة ثلاثية في كرنفال أبيض وأسود في شوارع باستو – كولومبيا. (تصوير: لويز روبايو – أ ف ب)
  • صقر يظفر بغنيمة في حديقة قرب بودابست ـ المجر. تصوير: اتيلا كوفاتشيس ـ epa
  • مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)
  • حركة صيانة وإنشاءات أدت إلى تجمع اللوحات الإرشادية في مكان واحد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • فوهة إطفاء تعرضت للتخريب وتأخر إصلاحها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استراحة طائر – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • على قارعة الطريق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • داخل ورشة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في منطقة جالاندهار الهندية. أ ف ب
  • ينتقون هدايا تذكارية من محل وسط الشارع في مدينة سانت بطرسبرغ ـ روسيا. إ ب أ
  • يعرضن بضاعتهن من الفواكه في انتظار الزبائن في العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
  • مع الرمال – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يداريها ليحافظ عليها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رقصات فلكلورية في شوارع موسكو ضمن احتفالات العام الجديد التي تستمر حتى 8 يناير الجاري. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب