مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)