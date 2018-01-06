- لهو مع موج البحر- دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة على السفح -الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يتحلقون مندهشين – رأس الخيمة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تمارين يوغا في إحدى مدارس أحمد آباد الهندية. تصوير: سام بانتاكي ـ أ ف ب
- الكلبة زازا التي أصبحت رمزاً للوفاء في المجر بعد العثور عليها راقدة في حزن إلى جوار صاحبها الذي مات منذ أسابيع في بودابست. تصوير برناديت زابو ـ رويترز
- عزف وأداء يمزج بين الحقيقة والخيال في مهرجان شوارع تشهده مدينة باستو الكولومبية. تصوير: موريكو دوناس ـ اي بي إيه
- لوحة تراثية في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يستقلون دراجات رملية غير مخصصة للسير على طريق مزدحم بالشاحنات في الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تبيع منتجات تجميلية في شوارع مدينة لاباز ـ بوليفيا. رويترز
- يعمل في ورشة لصناعة قوارب الصيد في ساو تومي. أ ف ب
- يزرعن حقلاً في ضواحي مدينة كولكاتا ـ الهند. أ ف ب
- ممشى من القلوب يحفز على الإيجابية في مراكل غاردن دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يستمتعان بركوب القطار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مركب تقليدي يتحول إلى زهرية كبيرة تحتضن باقة من الورود في ميراكل غاردن دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- من مدينة الألعاب العالمية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خطى في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حوار هامس بين بجعتين في حديقة حيوان درسدن شرق ألمانيا. تصوير: مونيكا سكوليموسكا ـ أ ف ب
- يتشبه بوالده ويتابع مناشط معرض الماشية الوطني في كلورادو ـ الولايات المتحدة. تصوير: جاسون كونوللي ـ أ ف ب
- تكوينات إبداعية بالثلج والألوان والأضواء في مهرجان النحت الجليدي الذي تحتضنه مقاطعة هيلونجيانج الصينية. تصوير: وو هونغ ـ أي بي إيه
- لقطة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بلله البحر – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ينظف ماكينة لمعالجة صوف الأغنام في مدينة ليبرتاد ـ أوروغواي. أ ف ب
- داخل سوق لبيع الأسماك قرب الشاطئ في منطقة غيواهيتي ـ الهند. أ ف ب
- تطلي حافة رصيف أحد الشوارع الرئيسة وسط كولكاتا الهندية. رويترز
- سباق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو على طريقتهم – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وقت مستقطع للاستجمام فوق تلة رملية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- آفاق ظلية وسماء مكتظة بالغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)