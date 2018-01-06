  • لهو مع موج البحر- دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استراحة على السفح -الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يتحلقون مندهشين – رأس الخيمة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تمارين يوغا في إحدى مدارس أحمد آباد الهندية. تصوير: سام بانتاكي ـ أ ف ب
  • الكلبة زازا التي أصبحت رمزاً للوفاء في المجر بعد العثور عليها راقدة في حزن إلى جوار صاحبها الذي مات منذ أسابيع في بودابست. تصوير برناديت زابو ـ رويترز
  • عزف وأداء يمزج بين الحقيقة والخيال في مهرجان شوارع تشهده مدينة باستو الكولومبية. تصوير: موريكو دوناس ـ اي بي إيه
  • لوحة تراثية في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يستقلون دراجات رملية غير مخصصة للسير على طريق مزدحم بالشاحنات في الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تبيع منتجات تجميلية في شوارع مدينة لاباز ـ بوليفيا. رويترز
  • يعمل في ورشة لصناعة قوارب الصيد في ساو تومي. أ ف ب
  • يزرعن حقلاً في ضواحي مدينة كولكاتا ـ الهند. أ ف ب
  • ممشى من القلوب يحفز على الإيجابية في مراكل غاردن دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يستمتعان بركوب القطار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مركب تقليدي يتحول إلى زهرية كبيرة تحتضن باقة من الورود في ميراكل غاردن دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • من مدينة الألعاب العالمية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خطى في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حوار هامس بين بجعتين في حديقة حيوان درسدن شرق ألمانيا. تصوير: مونيكا سكوليموسكا ـ أ ف ب
  • يتشبه بوالده ويتابع مناشط معرض الماشية الوطني في كلورادو ـ الولايات المتحدة. تصوير: جاسون كونوللي ـ أ ف ب
  • تكوينات إبداعية بالثلج والألوان والأضواء في مهرجان النحت الجليدي الذي تحتضنه مقاطعة هيلونجيانج الصينية. تصوير: وو هونغ ـ أي بي إيه
  • لقطة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بلله البحر – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ينظف ماكينة لمعالجة صوف الأغنام في مدينة ليبرتاد ـ أوروغواي. أ ف ب
  • داخل سوق لبيع الأسماك قرب الشاطئ في منطقة غيواهيتي ـ الهند. أ ف ب
  • تطلي حافة رصيف أحد الشوارع الرئيسة وسط كولكاتا الهندية. رويترز
  • سباق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو على طريقتهم – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت مستقطع للاستجمام فوق تلة رملية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • آفاق ظلية وسماء مكتظة بالغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مهارة بثياب تاريخية في لعبة كرة القدم كيماري التي تمارس بالقدم اليمنى فقط وهي من أصل صيني وتلعب منذ 1400 عام. كيوتو – اليابان. (تصوير: جيجي بريس – أ ف ب)