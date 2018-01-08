- درس في التصوير من مصور صيني لقردين من فصيلة مكاك في محمية طبيعية ـ مقاطعة هينان الصينية. تصوير: أ ف ب
- عرس جماعي صيني يشيع أجواء الدفء في مهرجان الجليد الدولي في هاربن شمال شرق بكين. تصوير: وو هونغ ـ اي بي إيه
- سيلفي وابتسامات وكيمونو احتفاء بالزي التقليدي لليابانيات في متنزه ـ طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- نزول حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شرطة دبي في البحر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عبور – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يغسل ثيابه – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لعب على الرمال – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وداعة غير معتادة من وحش جيلا السام في معرض للحيوانات الغريبة تنظمه فيل دو روز في سويسرا. لورين جيلرو ـ epa
- أسماك كوي الملونة يتخذها اليابانيون أيقونة وتمثل ثروة لأصحاب المزارع السمكية في مدينة كازو اليابانية. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
- مرح وشقاوة في مهرجان للطائرات الورقية في أحمد آباد الهندية. تصوير: أميت ديف ـ رويترز
- مغامرة على جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تسوق في مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جلسة أصدقاء في حتا. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة – رأس الخيمة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخاطرة وتهديد للسلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تنظر لأرفف فارغة داخل مركز تجاري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. رويترز
- يثبتون علامة شركة باناسونيك استعداداً لافتتاح معرض للإلكترونيات في لاس فيغاس. أ ف ب
- يبيع عبوات ماء للشرب في فضاء للألعاب وسط كولكاتا الهندية. أ ف ب
- يرسم بأنامله نقوش كهوف تاسيلي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يستمتعون بمشاهدة النافورة المضيئة في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- التقطت في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- جلسة على شاطئ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لهو مع موج البحر- دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة على السفح -الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يتحلقون مندهشين – رأس الخيمة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تمارين يوغا في إحدى مدارس أحمد آباد الهندية. تصوير: سام بانتاكي ـ أ ف ب
- عزف وأداء يمزج بين الحقيقة والخيال في مهرجان شوارع تشهده مدينة باستو الكولومبية. تصوير: موريكو دوناس ـ اي بي إيه