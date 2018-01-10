  • كارلوس تيفيز في حصة تدريبية بعد عودته إلى بوكا جونيورز. تصوير: إيتان أبراموفيتش ـ أ ف ب
  • محاولة لوزن آكل النمل زورا ضمن إجراءات الجرد السنوي لحديقة حيوان دريسدن في ألمانيا. تصوير: سباستيان كانيرت ـ أ ف ب
  • نزهة على الطريق السريع لقطيع من الخيول في بودروين الهولندية هرباً من الأمطار الغزيرة. تصوير: بيروشكا فان ـ إي بي إيه
  • لوحة خطتها السنون على وجه هندي مشارك في معرض سنوي ـ كالكوتا. تصوير: بيال أذيكاري ـ إي بي إيه
  • لعب طفولي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وقفة تأمل من علو- رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تطعم القطط – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انتظار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • دورية الصغار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استراحة جمل – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • دورية الصغار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • درس في التصوير من مصور صيني لقردين من فصيلة مكاك في محمية طبيعية ـ مقاطعة هينان الصينية. تصوير: أ ف ب
  • عرس جماعي صيني يشيع أجواء الدفء في مهرجان الجليد الدولي في هاربن شمال شرق بكين. تصوير: وو هونغ ـ اي بي إيه
  • سيلفي وابتسامات وكيمونو احتفاء بالزي التقليدي لليابانيات في متنزه ـ طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
  • نزول حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • شرطة دبي في البحر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عبور – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يغسل ثيابه – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لعب على الرمال – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • أسماك كوي الملونة يتخذها اليابانيون أيقونة وتمثل ثروة لأصحاب المزارع السمكية في مدينة كازو اليابانية. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
  • وداعة غير معتادة من وحش جيلا السام في معرض للحيوانات الغريبة تنظمه فيل دو روز في سويسرا. لورين جيلرو ـ epa
  • مرح وشقاوة في مهرجان للطائرات الورقية في أحمد آباد الهندية. تصوير: أميت ديف ـ رويترز
  • مغامرة على جبل جيس – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تسوق في مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • جلسة أصدقاء في حتا. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة – رأس الخيمة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخاطرة وتهديد للسلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تنظر لأرفف فارغة داخل مركز تجاري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. رويترز