- يركزون لإصلاحها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حمام على السريع – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- همة – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تجاوز ممنوع – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطورة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جناح طاجيكستان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- كارلوس تيفيز في حصة تدريبية بعد عودته إلى بوكا جونيورز. تصوير: إيتان أبراموفيتش ـ أ ف ب
- محاولة لوزن آكل النمل زورا ضمن إجراءات الجرد السنوي لحديقة حيوان دريسدن في ألمانيا. تصوير: سباستيان كانيرت ـ أ ف ب
- نزهة على الطريق السريع لقطيع من الخيول في بودروين الهولندية هرباً من الأمطار الغزيرة. تصوير: بيروشكا فان ـ إي بي إيه
- لوحة خطتها السنون على وجه هندي مشارك في معرض سنوي ـ كالكوتا. تصوير: بيال أذيكاري ـ إي بي إيه
- لعب طفولي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وقفة تأمل من علو- رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تطعم القطط – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتظار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- دورية الصغار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة جمل – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- دورية الصغار في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- درس في التصوير من مصور صيني لقردين من فصيلة مكاك في محمية طبيعية ـ مقاطعة هينان الصينية. تصوير: أ ف ب
- عرس جماعي صيني يشيع أجواء الدفء في مهرجان الجليد الدولي في هاربن شمال شرق بكين. تصوير: وو هونغ ـ اي بي إيه
- سيلفي وابتسامات وكيمونو احتفاء بالزي التقليدي لليابانيات في متنزه ـ طوكيو. تصوير: كيم كيونج هون ـ رويترز
- نزول حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شرطة دبي في البحر – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عبور – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يغسل ثيابه – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لعب على الرمال – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- معروضات جناح أذربيجان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- أسماك كوي الملونة يتخذها اليابانيون أيقونة وتمثل ثروة لأصحاب المزارع السمكية في مدينة كازو اليابانية. تصوير: تورو ياماناكا ـ أ ف ب
- وداعة غير معتادة من وحش جيلا السام في معرض للحيوانات الغريبة تنظمه فيل دو روز في سويسرا. لورين جيلرو ـ epa
- مرح وشقاوة في مهرجان للطائرات الورقية في أحمد آباد الهندية. تصوير: أميت ديف ـ رويترز