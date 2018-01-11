  • كل على دراجته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحمل على ظهره عربة لعبور خط سكة حديدية في مانيلا ـ الفلبين. إ ب أ
  • ينقل دراجات تعمل بنظام التشارك إلى مستودع وسط سنغافورة. رويترز
  • فوق الرمال – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة مع الجمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وقوف ممنوع – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يلهوان – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ينتقي مفتاح الباب ـ رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ينصب خيمة – الشارقة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نيمار يحتفل بطريقة غريبة أمام أميان ضمن منافسات كأس الرابطة الفرنسية. رويترز
  • منحوتة ثلجية ضمن مهرجان الجليد السحري في سيبيريا ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
  • طائرات ورقية جاهزة للتحليق في سماء أمريستار الهندية. تصوير: رامندر بالسنغ ـ إي بي إيه
  • توازن ضد الجاذبية من عضوي سيرك آدم وبنيامين في بودابست ـ المجر. تصوير: أتيللا كيسبندك ـ أ ف ب
  • جناح طاجيكستان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عبث – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يركزون لإصلاحها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمام على السريع – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • همة – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تجاوز ممنوع – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطورة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جناح طاجيكستان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • كارلوس تيفيز في حصة تدريبية بعد عودته إلى بوكا جونيورز. تصوير: إيتان أبراموفيتش ـ أ ف ب
  • محاولة لوزن آكل النمل زورا ضمن إجراءات الجرد السنوي لحديقة حيوان دريسدن في ألمانيا. تصوير: سباستيان كانيرت ـ أ ف ب
  • نزهة على الطريق السريع لقطيع من الخيول في بودروين الهولندية هرباً من الأمطار الغزيرة. تصوير: بيروشكا فان ـ إي بي إيه
  • لوحة خطتها السنون على وجه هندي مشارك في معرض سنوي ـ كالكوتا. تصوير: بيال أذيكاري ـ إي بي إيه
  • لعب طفولي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وقفة تأمل من علو- رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تطعم القطط – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انتظار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية