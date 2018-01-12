  • اختصر الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • شروة طريق – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة ونشاط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تشويه العلامة المرورية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع الغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • فقرة أدائية ضمن عروض سيرك ديابلو غروب في بودابست المجر. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز
  • لوحة من إبداع الطبيعة بالألوان والأريج تعكسها وردة في حديقة بنيودلهي. ( تصوير: هاريش تياجي – epa)
  • يحاول حماية جذوة شمعته في معرض جانجا ساجار – كلكوتا – الهند. (تصوير: بيال أديكاري – epa)
  • استراحة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • كل على دراجته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحمل على ظهره عربة لعبور خط سكة حديدية في مانيلا ـ الفلبين. إ ب أ
  • ينقل دراجات تعمل بنظام التشارك إلى مستودع وسط سنغافورة. رويترز
  • فوق الرمال – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة مع الجمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وقوف ممنوع – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يلهوان – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ينتقي مفتاح الباب ـ رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ينصب خيمة – الشارقة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نيمار يحتفل بطريقة غريبة أمام أميان ضمن منافسات كأس الرابطة الفرنسية. رويترز
  • منحوتة ثلجية ضمن مهرجان الجليد السحري في سيبيريا ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
  • طائرات ورقية جاهزة للتحليق في سماء أمريستار الهندية. تصوير: رامندر بالسنغ ـ إي بي إيه
  • توازن ضد الجاذبية من عضوي سيرك آدم وبنيامين في بودابست ـ المجر. تصوير: أتيللا كيسبندك ـ أ ف ب
  • جناح طاجيكستان في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عبث – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يركزون لإصلاحها – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمام على السريع – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • همة – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية