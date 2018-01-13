  • يبيع قهوة ووجبات خفيفة متجولاً في شوارع ريو دي جانيرو ـ البرازيل. إ ب أ
  • داخل متجر لبيع الخضراوات وسط العاصمة المصرية القاهرة. رويترز
  • موكب ضخم يحتوي على مجسمات أسطورية في شوارع نارينو – كولومبيا ضمن احتفال «الأبيض والأسود». تصوير: موريسيو دوا كوستا ـ epa
  • فقرة أدائية من سيرك ديابلو في مهرجان السيرك الدولي الذي تشهده بودابست. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز
  • دفعها حبها للأسطورة ألفيس بريسلي إلى ارتداء نظارة على شكل جيتاره الشهير في نيوساوث ويلز ـ أستراليا. تصوير: دانييل مونو ـ رويترز
  • سيلفي مع البحر – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قيلولة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يقيه البرد – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • اختصر الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • شروة طريق – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة ونشاط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تشويه العلامة المرورية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع الغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • فقرة أدائية ضمن عروض سيرك ديابلو غروب في بودابست المجر. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز
  • لوحة من إبداع الطبيعة بالألوان والأريج تعكسها وردة في حديقة بنيودلهي. ( تصوير: هاريش تياجي – epa)
  • يحاول حماية جذوة شمعته في معرض جانجا ساجار – كلكوتا – الهند. (تصوير: بيال أديكاري – epa)
  • استراحة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • كل على دراجته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحمل على ظهره عربة لعبور خط سكة حديدية في مانيلا ـ الفلبين. إ ب أ
  • ينقل دراجات تعمل بنظام التشارك إلى مستودع وسط سنغافورة. رويترز
  • فوق الرمال – الذيد. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة مع الجمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وقوف ممنوع – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يلهوان – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ينتقي مفتاح الباب ـ رأس الخيمة . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ينصب خيمة – الشارقة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نيمار يحتفل بطريقة غريبة أمام أميان ضمن منافسات كأس الرابطة الفرنسية. رويترز
  • منحوتة ثلجية ضمن مهرجان الجليد السحري في سيبيريا ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز