  • تشكيلة من الدونات في مهرجان للحلوى يتمتع به المسافرون في مطار ميونيخ. تصوير: ميكيلا ريهل ـ رويترز
  • فرحة ونظرة من وراء ستار في كرنفال برازيلي تشهده مدينة سلفادور. تصوير: لوسيو تافورا ـ أ ف ب
  • أقنعة وأجواء احتفالية في رالي داكار. تصوير: فرانك فيفي ـ أ ف ب
  • يجلسان على مقاعد مهملة وسط ساحة عامة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تشكيلات فنية وزخرفة بالخط العربي على ثمار القرع في الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يصلح أقفاصاً خشبية للطيور داخل ورشة في هونغ كونغ. أ ف ب
  • يسحبون شباك صيد على شاطئ في منطقة باندا أتشيه ـ إندونيسيا. أ ف ب
  • تبيع منتجات زراعية في سوق وسط هونغ كونغ. أ ف ب
  • من الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحليق بالمظلة على بحر الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يلهو على رمال الشاطئ في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بين القراقير- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استغراق كلي في حضرة دمية أثيرة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يبيع قهوة ووجبات خفيفة متجولاً في شوارع ريو دي جانيرو ـ البرازيل. إ ب أ
  • داخل متجر لبيع الخضراوات وسط العاصمة المصرية القاهرة. رويترز
  • موكب ضخم يحتوي على مجسمات أسطورية في شوارع نارينو – كولومبيا ضمن احتفال «الأبيض والأسود». تصوير: موريسيو دوا كوستا ـ epa
  • فقرة أدائية من سيرك ديابلو في مهرجان السيرك الدولي الذي تشهده بودابست. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز
  • دفعها حبها للأسطورة ألفيس بريسلي إلى ارتداء نظارة على شكل جيتاره الشهير في نيوساوث ويلز ـ أستراليا. تصوير: دانييل مونو ـ رويترز
  • سيلفي مع البحر – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قيلولة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يقيه البرد – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • اختصر الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • شروة طريق – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة ونشاط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تشويه العلامة المرورية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع الغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • فقرة أدائية ضمن عروض سيرك ديابلو غروب في بودابست المجر. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز