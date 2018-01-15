  • أقنعة وخرز وأجراس لجلب الحظ السعيد في كرنفال تشهده قرية دراجيفو في بلغاريا. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
  • بطريقان يستمتعان بالسباحة في حديقة حيوان جوادالاخارا المكسيكية. تصوير: أوليس ريوزباستورو ـ أي بي إيه
  • فقرات أدائية تطوف من بيت إلى بيت في شوارع كراسنولسك غرب أوكرانيا ضمن مهرجان مالانكا. تصوير: أوليغ بيتراسيوك ـ إي بي إيه
  • يرعى غنمه – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • اتخذ من إطار سيارة مساحة للعب في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وسط الورود – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يستمع إلى شرح عن عسل بوسني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • منتجات تقليدية من تراث البوسنة والهرسك ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعملان داخل وحدة لصهر المعادن في مصنع وسط مدينة أوتاوارا ـ اليابان. أ ف ب
  • طائرة نقل ركاب تركية بعد انحرافها عن مدرج مطار طرابزوان في تركيا أمس السبت. أ ف ب
  • استراحة على جهاز رياضي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • إهمال لمعايير السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مئذنة بين الغيوم – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرمي سنارته في بحر أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • صورة التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • كريستيانو رونالدو أثناء عمليات الإحماء قبيل لقاء ريال مدريد وفياريال على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.تصوير: غابريل بويس ـ أ ف ب
  • يبحثون عن المعرفة بين رفوف الكتب في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • صورة من شارع السعادة في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • السويدية حنا فالك تتنافس في سباق التأهيل 12 كم للسيدات في سباق كأس العالم لكرة القدم في درسدن، ألمانيا الشرقية.تصوير: روبرت مايكل ـ أ ف ب
  • تشكيلة من الدونات في مهرجان للحلوى يتمتع به المسافرون في مطار ميونيخ. تصوير: ميكيلا ريهل ـ رويترز
  • فرحة ونظرة من وراء ستار في كرنفال برازيلي تشهده مدينة سلفادور. تصوير: لوسيو تافورا ـ أ ف ب
  • أقنعة وأجواء احتفالية في رالي داكار. تصوير: فرانك فيفي ـ أ ف ب
  • يجلسان على مقاعد مهملة وسط ساحة عامة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تشكيلات فنية وزخرفة بالخط العربي على ثمار القرع في الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يصلح أقفاصاً خشبية للطيور داخل ورشة في هونغ كونغ. أ ف ب
  • يسحبون شباك صيد على شاطئ في منطقة باندا أتشيه ـ إندونيسيا. أ ف ب
  • تبيع منتجات زراعية في سوق وسط هونغ كونغ. أ ف ب
  • من الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحليق بالمظلة على بحر الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية