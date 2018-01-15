- أقنعة وخرز وأجراس لجلب الحظ السعيد في كرنفال تشهده قرية دراجيفو في بلغاريا. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
- بطريقان يستمتعان بالسباحة في حديقة حيوان جوادالاخارا المكسيكية. تصوير: أوليس ريوزباستورو ـ أي بي إيه
- فقرات أدائية تطوف من بيت إلى بيت في شوارع كراسنولسك غرب أوكرانيا ضمن مهرجان مالانكا. تصوير: أوليغ بيتراسيوك ـ إي بي إيه
- يرعى غنمه – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- اتخذ من إطار سيارة مساحة للعب في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وسط الورود – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يستمع إلى شرح عن عسل بوسني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- منتجات تقليدية من تراث البوسنة والهرسك ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعملان داخل وحدة لصهر المعادن في مصنع وسط مدينة أوتاوارا ـ اليابان. أ ف ب
- طائرة نقل ركاب تركية بعد انحرافها عن مدرج مطار طرابزوان في تركيا أمس السبت. أ ف ب
- استراحة على جهاز رياضي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إهمال لمعايير السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مئذنة بين الغيوم – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرمي سنارته في بحر أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- صورة التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- كريستيانو رونالدو أثناء عمليات الإحماء قبيل لقاء ريال مدريد وفياريال على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.تصوير: غابريل بويس ـ أ ف ب
- يبحثون عن المعرفة بين رفوف الكتب في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- صورة من شارع السعادة في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- السويدية حنا فالك تتنافس في سباق التأهيل 12 كم للسيدات في سباق كأس العالم لكرة القدم في درسدن، ألمانيا الشرقية.تصوير: روبرت مايكل ـ أ ف ب
- تشكيلة من الدونات في مهرجان للحلوى يتمتع به المسافرون في مطار ميونيخ. تصوير: ميكيلا ريهل ـ رويترز
- فرحة ونظرة من وراء ستار في كرنفال برازيلي تشهده مدينة سلفادور. تصوير: لوسيو تافورا ـ أ ف ب
- أقنعة وأجواء احتفالية في رالي داكار. تصوير: فرانك فيفي ـ أ ف ب
- يجلسان على مقاعد مهملة وسط ساحة عامة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تشكيلات فنية وزخرفة بالخط العربي على ثمار القرع في الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يصلح أقفاصاً خشبية للطيور داخل ورشة في هونغ كونغ. أ ف ب
- يسحبون شباك صيد على شاطئ في منطقة باندا أتشيه ـ إندونيسيا. أ ف ب
- تبيع منتجات زراعية في سوق وسط هونغ كونغ. أ ف ب
- من الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحليق بالمظلة على بحر الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية