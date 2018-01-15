- لهو على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطوات ناعمة – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- داخل وحدة لصناعة الساعات في معرض دولي في جنيف ـ سويسرا. إ ب أ
- يدفع عربة محملة بالبضائع قرب سوق للتجزئة وسط سيدني ـ أستراليا. رويترز
- استعراض لقطة بنغالية في معرض باريس للحيوانات. تصوير: فيليب لوبيز ـ أ ف ب
- استراحة بين الزهور في سوق جاكارتا ـ إندونيسيا. تصوير: دارين وايتسايد ـ رويترز
- يعملون في معمل لصناعة الدراجات العاملة بنظام المشاركة في إقليم تشجيانغ ـ الصين. أ ف ب
- توازن وترويض للخيول في عرض سيرك تشهده بودابست. تصوير: أتيلا كيسبندك – أ ف ب
- من برنامج «رحلة عبر عاداتنا» – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقدت وظيفتها – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نشاط – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مخاطرة – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- سرب خلف طائرة – الشارقة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أقنعة وخرز وأجراس لجلب الحظ السعيد في كرنفال تشهده قرية دراجيفو في بلغاريا. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
- بطريقان يستمتعان بالسباحة في حديقة حيوان جوادالاخارا المكسيكية. تصوير: أوليس ريوزباستورو ـ أي بي إيه
- فقرات أدائية تطوف من بيت إلى بيت في شوارع كراسنولسك غرب أوكرانيا ضمن مهرجان مالانكا. تصوير: أوليغ بيتراسيوك ـ إي بي إيه
- يرعى غنمه – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- اتخذ من إطار سيارة مساحة للعب في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وسط الورود – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يستمع إلى شرح عن عسل بوسني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- منتجات تقليدية من تراث البوسنة والهرسك ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعملان داخل وحدة لصهر المعادن في مصنع وسط مدينة أوتاوارا ـ اليابان. أ ف ب
- طائرة نقل ركاب تركية بعد انحرافها عن مدرج مطار طرابزوان في تركيا أمس السبت. أ ف ب
- استراحة على جهاز رياضي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إهمال لمعايير السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مئذنة بين الغيوم – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرمي سنارته في بحر أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- صورة التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية